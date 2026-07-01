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১ কোটি ৬০ লক্ষের মধ্যে কত ফর্ম বাতিল? কারা পেলেন না অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা? স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী

Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যে যাচাই-বাছাইয়ের পর প্রাথমিকভাবে যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানো হয়েছে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকা এবং ভুয়ো ও অভারতীয় আবেদনকারীদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। যোগ্য মহিলারা আগামী জুলাই ও অগাস্ট মাসেও এই যোজনায় আবেদনের সুযোগ পাবেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 01, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:36 PM IST
১ কোটি ৬০ লক্ষের মধ্যে কত ফর্ম বাতিল? কারা পেলেন না অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা? স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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