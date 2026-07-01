/১ কোটি ৬০ লক্ষের মধ্যে কত ফর্ম বাতিল? কারা পেলেন না অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা? স্পষ্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী

মৌমিতা চক্রবর্তী: একের পর এক প্রতিশ্রুতিতে সিলমোহর। ১ জুলাই থেকেই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার। নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে সূচনার অনুষ্ঠানে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, নারী ও শিশু কল্যাণ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতি রাভা রায়। তাঁদের পাশাপাশি হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং কলকাতা থেকে উপভোক্তারা অংশ নেন সেই অনুষ্ঠানে। অন্নপূর্ণা যোজনায় ইতোমধ্যেই ১ কোটি ৬০ লক্ষ মহিলা আবেদন করেছেন। এই পরিষেবার জন্য প্রাথমিকভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে প্রায় ১কোটি ৩০ লক্ষ উপভোক্তাকে। এদের মধ্যে ১ কোটি ৯ লক্ষ ৫২ হাজার ৩৭৮ জন আধার লিংক করায় তাঁদের অ্যাকাউন্টে আজ টাকা এই অনুষ্ঠান থেকে সরাসরি টাকা পাঠানো হয়।
অনুষ্ঠান শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'না জাগিলে ললনা এ বিশ্ব জাগেনা। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন আমাদের সরকার এলে আমরা অন্নপূর্ণা যোজনা চালু করব। তিনি যে গ্যারান্টি দিয়েছিলেন সেই গ্যারান্টি পূরণ করার দিকে আমরা আজ অনেকটাই এগিয়ে গেলাম। তাই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই।'
অন্নপূর্ণা যোজনায় আবেদনকারী প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, '১ কোটি ৬০ লক্ষ আবেদনকারী। আমাদের সব ঝাড়াই বাছাই করতে হয়েছে। দেখতে হয়েছে যাতে নিয়মের বাইরে না যায়। এটা সরকারের টাকা উপযুক্ত প্রাপকরাই পাবেন। এটা ব্যক্তির টাকা নয়। আমরা সব মহিলা বিধায়ক দের ডেকেছি। এপক্ষ ওপক্ষ করিনি। ভোটার লিস্টে যাদের নাম নেই, তাদের নাম কাটা পড়েছে কারণ সরকারি টাকা অভারতীয়রা পাবে না।'
তিনি আরও বলেন, 'নারী সশক্তিকরণ, সুরক্ষা অধিকারের জন্য অনেক কাজ শুরু করেছে। মাত্র দেড়মাস বয়স আমাদের সরকারের। আমরা ১ কোটি ৬০লক্ষ আবেদনকারীর মধ্যেই ২৬ লক্ষ বাতিল হয়েছে। বাকি যোগ্যদের টাকা ট্রান্সফার করলাম। আমরা একজন বেনিফিসিৎআরিকে বাদ দেবনা। এটা আপনাদের অধিকার। আমরা লক্ষীর ভান্ডারের যে ২কোটির কাছাকাছি গিয়েছিল আমরা দেখলাম এমন নাম আছে যারা ভারতীয় নন, মৃত, তিন জায়গায় নাম, তিন জায়গার টাকা পাচ্ছিল সেইসব নাম কেটেছি। বাংলাদেশ থেকে যারা শরণার্থী এসেছেন সিএএ আবেদন কারী তাদের সামাজিক ভাতা চালু থাকবে। আপনি ভারতীয় দেশ আপনার প্রথম। আগের সরকার মহিলাদের জন্য চালু করেছিলেন, কিন্তু ১০ লক্ষ পুরুষ বেরিয়েছে। তাই ঝাড়াই বাছাই জরুরি ছিল।'
এই যোজনা নিয়ে সর্বশেষে তিনি বলেন, 'আমরা ৩ জুন বলেছিলাম আমরা টাকা ট্রান্সফার করব। জুলাই, অগাস্ট মাসেও সুযোগ পাবেন। সরকারি টাকা যোগ্যরা পাবেন। আমরা সরকারি বাসে এরপর গোলাপি কার্ড করে দেব মহিলাদের জন্য। অনেক সরকারি দিদিরা বলেছেন টিকিট কাটতে চাই। আমি তাদের কুর্নিশ জানাই। আমাদের বছরে অতিরিক্ত ৩০০ককোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হচ্ছে।'
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