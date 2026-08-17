/কেন পাননি অন্নপূর্ণার টাকা? কোথায় গলদ ছিল? ... সঙ্গে নাম মিসম্যাচ হলেই...অন্নপূর্ণা যোজনার বিরাট আপডেট!

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: অন্নপূর্ণা যোজনা এল বড় আপডেট। জানা গেল অনেকগুলি জরুরি তথ্য। কত আবেদন জমা পড়েছে, কতজনের ভেরিফিকেশন হয়েছে, কত জন অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন? সামনে এসেছে আরও অনেক নতুন খবর।
কী কী জানা গেল?
৩১ জুলাই পর্যন্ত ১ কোটি ৮০ লক্ষের (একটু বেশি) আবেদন জমা পড়েছে
১০ জুলাই পর্যন্ত যত আবেদন জমা পড়েছিল, তার মধ্যে ১ কোটি ৬২ লক্ষ আবেদন ভেরিফিকেশন হয়েছে
১ কোটি ৪৫ লক্ষ অন্নপূর্ণা যোজনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে
২০ অগাস্টের মধ্যে এই ১ কোটি ৪৫ লক্ষের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়বে
অন্নপূর্ণা 'ক্লেইম ও অবজেকশন পোর্টাল'
এখনও পর্যন্ত যে ১৭ লক্ষ আবেদন বাতিল হয়েছে, তারা পোর্টালের মাধ্যমে পুনরায় আবেদন করলে ফের ভেরিফিকেশন করা হবে। কেন বাতিল হয়েছে বা অন্নপূর্ণা যোজনার তালিকায় কেন নাম ওঠেনি-- সেই কারণ উল্লেখ করা থাকছে পোর্টালে। ১৯ অগাস্ট থেকে এই 'ক্লেইম ও অবজেকশন পোর্টাল' চালু হয়ে যাবে।
আধারের সঙ্গে মিস ম্যাচ
বাতিল আবেদনের বেশিরভাগেরই আধার কার্ডের সঙ্গে নামের মিস ম্যাচ আছে। আধারের সঙ্গে নাম মিস ম্যাচ হলে পেমেন্ট হবে না। এই সংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ (১৭ লক্ষের মধ্যে)। আধার কার্ডের সঙ্গে নামের মিস ম্যাচের এই সমস্যা মেটাতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
১১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনায় যে আবেদনগুলি জমা পড়েছে, তার ভেরিফিকেশনের কাজ চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভেরিফিকেশনের পর যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়বে।
মুখ্যমন্ত্রী উবাচ
প্রসঙ্গত, গতকালই পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ মহিলার জন্য বড় খবর শুনিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছিলেন, অর্থ দফতর সোমবার, ১৭ অগাস্ট থেকে অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া শুরু করবে। কারা পাবেন সেই টাকা? আর কাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে না টাকা? সবটাই পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে নবান্ন! কী জানা গেল? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ১০ জুলাই পর্যন্ত যাঁদের ভেরিফিকেশন হয়েছে, তাঁরা সোমবার অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন। সরাসরি তাঁদের অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা ঢুকবে৷ ১০ জুলাইয়ের পরে যাঁরা আবেদন করেছেন, তাঁদের সবার ভেরিফিকেশন হয়নি। তবে বেশ কিছু নিয়ম শিথিল হয়েছে। শুধুমাত্র কর্পোরেশন এলাকা বাদে বাকি সব পুরসভা, গ্রামীণ এলাকায় ৫০ শতকের বেশি জমির শর্ত শিথিল করা হয়েছে। গ্রামীণ এলাকায় তিনটে বা তার বেশি ঘর থাকলেও অন্নপূর্ণার টাকা পাওয়া যাবে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, 'অন্নপূর্ণা প্রকল্প পেতে যাঁরা আগ্রহী তাঁদের ৯০ শতাংশই টাকা পাবেন বলে আমরা আশাবাদী। ১ কোটি ৮০ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়েছে, তার মধ্যে অধিকাংশই পাওয়ার জায়গায় আছে।'
শর্ত শিথিল
ইতিমধ্যেই অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। আরও অনেক বেশি সংখ্যক মহিলাকে এই প্রকল্পের আওতায় আনতে একাধিক শর্ত শিথিল করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের জন্য বাড়ি ও জমি সংক্রান্ত নিয়মে ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ফলে আগে শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট শর্তের কারণে যাঁরা প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকেই এবার টাকা পাওয়ার সুযোগ পাবেন।
যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমস্যা কোথায়?
অন্নপূর্ণা যোজনায় যোগ্য মহিলাদের প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, গ্রামীণ এলাকায় বাড়িতে তিনটি বা তার বেশি ঘর থাকলেও শুধুমাত্র সেই কারণে আর আবেদন বাতিল হবে না। পাশাপাশি জমির পরিমাণ নিয়েও গ্রামীণ এলাকার ক্ষেত্রে নিয়ম শিথিল করা হয়েছে। তবে পুরনিগম এলাকায় ৫০ ডেসিমেলের বেশি জমি থাকলে এখনও যোগ্যতার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে।
অন্নপূর্ণা অভিযোগ পোর্টাল
প্রসঙ্গত, অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে তৈরি হচ্ছে অভিযোগ পোর্টাল, কী হবে এখানে? নবান্ন থেকে এ বিষয়ে এল বড় আপডেটও।
নতুনরা কবে থেকে আবেদন করতে পারবেন তা এখনও ঠিক হয়নি। আপাতত পোর্টাল বন্ধই রয়েছে। তবে, অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য পোর্টাল চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার। সেটার কাজ এই মাসের টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হলেই শুরু হবে। জানা গিয়েছে, এই পোর্টাল চালুর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু করেছে সরকার।
বাংলার জেলায় জেলায়
বাংলার জেলায় জেলায় বিরাট উন্মাদনা। ঢুকবে অন্নপূর্ণা যোজনার ৩০০০ টাকা। জলপাইগুড়ির মহিলারা তাকিয়ে রয়েছেন ওই টাকার দিকে। তাঁরা আশাবাদী, তাঁদের অ্য়াকাউন্টে অন্নপূর্ণা যোজনার তিন হাজার টাকা ঢুকবে। কেউ কেউ প্রথম কিস্তি পাননি। আজ কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে তাঁরা। ওদিকে মালবাজারেও একই ছবি। নির্ধারিত দিনে এসেও বহু মহিলার মধ্যে এখনও এ নিয়ে সংশয় কাটেনি। তাঁদের প্রশ্ন, বারবার আশ্বাস মিললেও বাস্তবে কবে অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকবে? দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষার পর এবার সত্যিই টাকা হাতে পাওয়ার পালা কি না, তা নিয়েই চিন্তায় রয়েছেন অনেক উপভোক্তাই। সূত্র মারফত জানা গেছে, যাঁদের তথ্য ও নথিপত্র যাচাই হয়ে গিয়েছে এবং যাঁরা যোগ্য, তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানো হবে। ফলে, আজকের দিনটি অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের উপভোক্তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতদিনের অপেক্ষা, একাধিক আশ্বাস এবং নানা সংশয়ের পর শেষ পর্যন্ত কতজন মহিলার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে, এখন সেদিকেই নজর সবার।
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