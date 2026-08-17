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কেন পাননি অন্নপূর্ণার টাকা? কোথায় গলদ ছিল? ... সঙ্গে নাম মিসম্যাচ হলেই...অন্নপূর্ণা যোজনার বিরাট আপডেট!

Annapurna Yojana Update: ১১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত অন্নপূর্ণা যোজনায় যে আবেদনগুলি জমা পড়েছে, তার ভেরিফিকেশনের কাজ চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ভেরিফিকেশনের পর যোগ্যদের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়বে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:53 PM IST
কেন পাননি অন্নপূর্ণার টাকা? কোথায় গলদ ছিল? ... সঙ্গে নাম মিসম্যাচ হলেই...অন্নপূর্ণা যোজনার বিরাট আপডেট!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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