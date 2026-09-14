/বিপক্ষ ০! গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও নাটকীয় দলবদলের জট কাটিয়ে ধুলিয়ান পুরসভায় ঋতব্রত শিবিরের বড় জয়!

সোমা মাইতি: ঋতব্রত শিবিরের বড় জয়! দলে বিভাজনের পর রাজ্যের একটি পুরসভায় এবার চালকের আসনে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল। ধুলিয়ান পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান হলেন ঋতব্রতপ্রন্থী তৃণমূলের আনোয়ার সাদাত। গত ১ সেপ্টেম্বর অনাস্থায় অপসারিত হন ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলাম। সোমবার ১৫-০ ভোটে ধুলিয়ান পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আনোয়ার সাদাত।
উল্লেখ্য গত ৪ অগাস্ট চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনে তৃণমূলেরই কাউন্সিলররা। এরপর গত ২৩ অগাস্ট সামশেরগঞ্জে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেস যোগদান করেন ধুলিয়ান পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলাম । যদিও এই যোগদান কংগ্রেসের হাইকমান্ডের নির্দেশে স্থগিত করা হয়। এরপরই চলতি মাসের শুরুতে অনাস্থা ভোটাভুটিতে অপসারিত হন ইনজামুল ইসলাম। এদিন বিধায়ক নূর আলমের নেতৃত্বে গঠিত হয় পুরসভার নতুন বোর্ড। বিধায়ক জানিয়েছেন, আগামী দিনে মানুষকে পরিষেবা দিতে কাজ করবে এই পুরবোর্ড।
ধুলিয়ান পুরসভায় ক্ষমতার রদবদল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অচলাবস্থার আবহেই নতুন প্রধান আনোয়ার সাদাত। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, অনাস্থা প্রস্তাব এবং নাটকীয় দলবদলের জট কাটিয়ে অবশেষে মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ান পুরসভায় নতুন বোর্ড গঠিত হল। এদিন ১৫-০ ভোটে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতা আনোয়ার সাদাত পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। স্থানীয় বিধায়ক নুর আলমের নেতৃত্বে এই নতুন বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। নির্বাচনের পর বিধায়ক স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে, সমস্ত রাজনৈতিক টানাপোড়েন সরিয়ে রেখে আগামী দিনে পুরবাসীকে নিরবচ্ছিন্ন নাগরিক পরিষেবা দেওয়াই হবে এই বোর্ডের প্রধান অগ্রাধিকার।
ধুলিয়ান পুরসভার এই রাজনৈতিক সংকট শুরু হয় গত ৪ অগাস্ট। যখন শাসকদলেরই কাউন্সিলরদের একাংশ তৎকালীন চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলামের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পেশ করেন। এরপর-ই তৈরি হয় তীব্র প্রশাসনিক জটিলতা। পরিস্থিতি আরও নাটকীয় রূপ নেয় গত ২৩ অগাস্ট, যখন সামশেরগঞ্জে অধীর চৌধুরীর হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে ক্ষুব্ধ ইনজামুল কংগ্রেসে যোগ দেন। কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ডের নির্দেশে সেই যোগদান প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়। পরবর্তীতে গত ১ সেপ্টেম্বরের অনাস্থা ভোটে আনুষ্ঠানিকভাবে পদচ্যুত হন ইনজামুল ইসলাম। যার পরই ধুলিয়ান পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন জরুরি হয়ে পড়ে।
প্রসঙ্গত, পালাবদলের পর থেকেই রাজ্যের একাধিক পুরসভায় রাজনৈতিক টানাপোড়েনে অচলতা দেখা দিয়েছে। কোথাও চেয়ারম্যানদের ইস্তফা, কোথাও কাউন্সিলরদের দলবদল, কোথাও তৃণমূলের নিজস্ব গোষ্ঠীকোন্দল সবমিলিয়ে রাজ্যের পুরসভাগুলিতে এক বেনজির সংকট। যে সংকট কাটাতে নভেম্বরে পুরভোটের কথাও ভাবছে সরকার। কারণ পুরসভার কাজ থমকে গেলে রাস্তাঘাট সংস্কার, আলো ও নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতি, পরিচ্ছন্নতা এবং পানীয় জল সরবরাহের মতো জরুরি পরিষেগুলি ব্যাহত হয়।
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