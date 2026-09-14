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বিপক্ষ ০! গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও নাটকীয় দলবদলের জট কাটিয়ে ধুলিয়ান পুরসভায় ঋতব্রত শিবিরের বড় জয়!

Dhuliyan municipality new chairman: ধুলিয়ান পুরসভায় ক্ষমতার রদবদল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও অচলাবস্থার আবহেই নতুন প্রধান আনোয়ার সাদাত। এদিন ১৫-০ ভোটে ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল নেতা আনোয়ার সাদাত পুরসভার নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 14, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 04:39 PM IST
বিপক্ষ ০! গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও নাটকীয় দলবদলের জট কাটিয়ে ধুলিয়ান পুরসভায় ঋতব্রত শিবিরের বড় জয়!

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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