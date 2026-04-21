Humayun Kabir: বিভীষিকাময় মঙ্গলবার, ১২ ঘণ্টায় হুমায়ুনের দল ছাড়লেন ৭ প্রার্থী, হাতে রইল কী?

Humayun Kabir: বিভীষিকাময় মঙ্গলবার, ১২ ঘণ্টায় হুমায়ুনের দল ছাড়লেন ৭ প্রার্থী, হাতে রইল কী?
Humayun Kabir: কয়েকদিন ধরে যেভাবে হুমায়ুনের দল ছেড়ে দিচ্ছেন প্রার্থীরা তাতে তার হতে রইল কী? এটাই এখন বড় প্রশ্ন
সন্দীপ ঘোষ চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাস ও প্রসেনজিত্ মালাকার: আতঙ্কের মঙ্গলবার। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ছে হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি। এদিন সকালে হুমায়ুনের পার্টি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন AJUP-র মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম বিধানসভায় আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী যাদব দাস।। বেলা বাড়তেই হুমায়ুনের লড়াই ছেড়ে পিছটান দেন পশ্চিমবর্ধমানের ৪ প্রার্থী। আর বিকেল হতেই দল ছাড়লেন নানুর ও দুবরাজপুরের ২ প্রার্থী। কয়েকদিন ধরে যেভাবে হুমায়ুনের দল ছেড়ে দিচ্ছেন প্রার্থীরা তাতে তার হতে রইল কী? এটাই এখন বড় প্রশ্ন।
বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক একদিন আগে বীরভূমে বড় রাজনৈতিক চমক। আম জনতা উন্নয়ন পার্টি( AJUP)-র নানুর ও দুবরাজপুর বিধানসভার দুই প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখের হাত ধরে তারা শাসক দলে নাম লেখান।
সূত্রের খবর, প্রার্থী করার সময় AJUP-এর পক্ষ থেকে একাধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। এমনকি ১ কোটি টাকা দেওয়ার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি প্রার্থীদের। কিন্তু ভোটের আগের দিন পর্যন্ত সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলেই অভিযোগ তাদের।
প্রার্থীদের বক্তব্য, নির্বাচনী প্রচারের জন্য নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়ির জমি বিক্রি করা থেকে শুরু করে স্ত্রীর গয়না বন্ধক রাখা পর্যন্ত করতে হয়েছে। তবুও দলের পক্ষ থেকে কোনও আর্থিক সহায়তা মেলেনি বলে তারা দাবি করেছেন।
এই পরিস্থিতিতে ক্ষোভে ফেটে পড়ে শেষমেশ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন নানুর ও দুবরাজপুরের দুই প্রার্থী। তাদের সঙ্গে বীরভূম জেলার আম জনতা পার্টির জেলা নেত্রীও তৃণমূলে যোগদান করেন।
ভোটের মুখে এই দলবদলকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা।
সোমবার ঘর ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন আমজনতা উন্নয়ন পার্টির মানিকচকের প্রার্থী তোহিদুর রহমান। আর সেই দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পার হতে না হতেই হুমায়ুনের দল ছাড়লেন মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম বিধানসভায় আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী যাদব দাস। যোগ দেন তৃণমূল কংগ্রেসে।
মঙ্গলবার কাটোয়ার তৃণমূল কার্যালয়ে যাদব দাসের হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিলেন পূর্ববর্ধমান জেলার দলীয় সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।তিনি জানান, আমজনতা উন্নয়ন পার্টির খড়গ্রামের প্রার্থী যাদব দাস তার দল ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিল। কারণ যাদব বুঝতে পেরেছে বিজেপির হয়ে ভোট কাটতে আমজনতা উন্নয়ন পার্টি ভোটে লড়তে নেমেছে। সেই জন্যই ও তৃণমূলে ফেরত এসেছে। যাদব দাস এখন হ্যান্ডবিল ছাপিয়ে তৃণমূল প্রার্থী আশিস মার্জিতকে ভোট দেওয়া কথা বলবে।
অন্যদিকে, এদিন ভোটের মুখে হুমায়ুনের দল ছাড়লেন পশ্চিম বর্ধমানে জনাতা উন্নয়ন পার্টির ৪ প্রার্থী। পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা সভাপতি তথা পাণ্ডবেশ্বর এর তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর হাত ধরে যোগ দিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার চার আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থীরা। রানীগঞ্জের প্রার্থী রাহুল ঘোষ, দুর্গাপুর পূর্বের প্রার্থী রুবিয়া বেগম, বারাবনির প্রার্থী অদ্বৈত্য দাস ও পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী জুবেদ শেখ।
ওই চার জন তৃণমূলে যোগ দিয়ে তারা বলেন,"সংখ্যালঘু ভোট কাটতে হুমায়ুন দল তৈরি করলেও কিছু কাজ হবে না। কারণ সংখ্যালঘুদের উন্নয়ন করে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই জন্যই আমরা তৃণমূলে যোগ দিলাম ।" পাণ্ডবেশ্বর তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন," মহিলা ভোট কাটতে আম জনতা উন্নয়ন পার্টি বিভিন্ন জায়গায় প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু তাতে কোন লাভ হলো না। সবাই বুঝতে পারছে তৃণমূলের উন্নয়ন। সেই জন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে তারা তৃণমূলে যোগ দিচ্ছেন। যারা যোগ দিয়েছে তারা সকলেই তৃণমূলের হয়ে প্রচারে নামবে।"
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)