SIR in Bengal: বাড়িতে BLO ফর্ম দিয়ে যেতেই হার্ট অ্যাটাক বৃদ্ধের! SIR আতঙ্কেই...

SIR in Bengal: বাড়িতে BLO ফর্ম দিয়ে যেতেই হার্ট অ্যাটাক বৃদ্ধের! SIR আতঙ্কেই...
SIR in Bengal: নদিয়ার তাহেরপুরে বাসিন্দা ছিলেন শ্যামল কুমার সাহা। । তিরিশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন তিনি। ২০০২ সালে তাঁর বা তাঁর পরিবারের কারও নামও ছিল না।
বিশ্বজিত্ মিত্র: SIR আবহে বাংলাদেশ যোগ! আতঙ্কে ফের মৃত্যু? এবার নদিয়ার তাহেরপুরে। এলাকায় শোকের ছায়া।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম শ্যামল কুমার সাহা। তাহেরপুরের কালীনারায়নপুর পাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণপুর চক গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। সবজির ব্যবসা করতেন। তিরিশ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন শ্যামল। ২০০২ সালে তাঁর বা তাঁর পরিবারের কারও নামও ছিল না। পরিবারে লোকেদের দাবি, বাড়িতে এসে BLO SIR-র ফর্ম দিয়ে যাওয়ার পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন শ্যামল। এরপর আজ, সোমবার সকালের মৃত্যু হয় তাঁর।
এদিকে হুগলি ধনিয়াখালিতে SIR আতঙ্কে ৬ বছরের মেয়েকে নিয়ে শনিবার বিষ খেয়ে নিয়েছিলেন হুগলির ধনিয়াখালির বাসিন্দা আশা সরেন। তারপর থেকেই আশঙ্কাজনক অবস্থায় এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি ছিল মা-মেয়ে। আজ, সোমবার দুপুরে দুপুরে মৃত্যু হয় মা আশার। ৬ বছরের শিশুটির অবস্থাও আশঙ্কাজনক।
বাড়ির পাশেই SIR-এর ক্যাম্প বসেছিল। বাবা, মায়ের নাম ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিল। কিন্তু আশার নাম ছিল না। যদিও বাবা রবীন মুর্মু মেয়েকে বোঝান যে, তাঁর নাম ২০০২-এর তালিকায় না থাকলেও কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু সেই থেকে আতঙ্ক ছড়ায়। পারিবারিক বিবাদে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল আশার। এই পরিস্থিতিতে কী হবে এই চিন্তায় শিশুকন্যাকে নিয়ে বিষ পান করেন ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত সোমসপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কানানদী এলাকার বাসিন্দা আশা।
