SIR In Bengal: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকা প্রৌঢ়ও এবার...

SIR In Bengal: নজরে ছাব্বিশ। রাজ্যজুড়ে জোরকদমে চলছে SIR। এবার কী হবে? দেশ ছেড়ে কি চলে যেতে হবে? আতঙ্কিত অনেকেই। আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ।
বিমল বসু: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? বিষ খেলেন প্রৌঢ়। এবার উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন স্থানীয় বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলু।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম সফিকুল মণ্ডল। বাদুড়িয়ার যদুরহাটি পূর্ব এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরিবারের লোকের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল সফিকুলের। কিন্তু ভোটার লিস্টের ছেলেমেয়েদের নামে নাকি গরমিল ছিল! ফলে চিন্তায় ছিলেন ওই প্রৌঢ়। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে কীটনাশ খান তিনি। প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় বসিরহাট জেল হাসপাতালে, তারপর কলকাতায় আরজি কর হাসপাতাল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি।
নজরে ছাব্বিশ। রাজ্যজুড়ে জোরকদমে চলছে SIR। এবার কী হবে? দেশ ছেড়ে কি চলে যেতে হবে? আতঙ্কিত অনেকেই। আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। সোমবার খাস কলকাতায় আত্মঘাতী হন এক যুবক। দমদমের ১৩২ নম্বর আর এন গুহ রোডের একটি গাছ থেকে উদ্ধার হয় দেহ। পরিবারের অভি্যোগ, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই অবসাদে ভুগছিলেন ওই তরুণ।
