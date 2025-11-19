English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

SIR In Bengal: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকা প্রৌঢ়ও এবার...

SIR In Bengal:  নজরে ছাব্বিশ। রাজ্যজুড়ে জোরকদমে চলছে SIR। এবার কী হবে? দেশ ছেড়ে কি চলে যেতে হবে? আতঙ্কিত অনেকেই। আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 19, 2025, 06:38 PM IST
SIR In Bengal: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম থাকা প্রৌঢ়ও এবার...

বিমল বসু: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? বিষ খেলেন প্রৌঢ়। এবার উত্তর ২৪ পরগনার বাদুড়িয়া। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন স্থানীয় বিধায়ক কাজী আব্দুর রহিম দিলু।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: SIR In Bengal: বলাগড়ে বড় খবর! ২০০২-এর তালিকায় নাম না থাকা ৯০০ বৈধ ভোটার বলছেন,আমরা তবে কারা ...

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম সফিকুল মণ্ডল।  বাদুড়িয়ার যদুরহাটি পূর্ব এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরিবারের লোকের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল সফিকুলের। কিন্তু ভোটার লিস্টের ছেলেমেয়েদের নামে নাকি গরমিল ছিল! ফলে চিন্তায় ছিলেন ওই প্রৌঢ়। এরপর মঙ্গলবার দুপুরে কীটনাশ খান তিনি। প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয়  বসিরহাট জেল হাসপাতালে, তারপর কলকাতায় আরজি কর হাসপাতাল। কিন্তু তাতেও শেষরক্ষা হয়নি।

নজরে ছাব্বিশ। রাজ্যজুড়ে জোরকদমে চলছে SIR। এবার কী হবে? দেশ ছেড়ে কি চলে যেতে হবে? আতঙ্কিত অনেকেই। আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ। সোমবার খাস কলকাতায় আত্মঘাতী হন এক যুবক। দমদমের ১৩২ নম্বর আর এন গুহ রোডের একটি গাছ থেকে উদ্ধার হয় দেহ।  পরিবারের অভি্যোগ, এসআইআর ঘোষণার পর থেকেই অবসাদে ভুগছিলেন ওই তরুণ। 

আরও পড়ুন:  TMC Vs BJP: SIR আবহে তৃণমূলে ভাঙন! ৩০ সংখ্যালঘু পরিবার এবার...খেজুরিতে শোরগোল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in BengaldeathBaduria
পরবর্তী
খবর

SIR in Bengal Big News: কারা বৃহন্নলার আত্মীয়? পরিবারবিচ্ছিন্ন তৃতীয় লিঙ্গেরা কী ভাবে ভরবেন SIR ফর্ম? এল নির্বাচন কমিশনের বড় আপডেট...
.

পরবর্তী খবর

Talha Anjum controversy: জনপ্রিয় পাক-গায়ক কনসার্টে গায়ে জড়িয়ে নিলেন ভারতের পতাকা! প্রবল রোষ...