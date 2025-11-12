English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
SIR In Bengal:  পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম  সুমন মজুমদার। গারুলিয়ার সোদলাট্যাঙ্ক রোডে একটি বাড়িতে মায়ের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 12, 2025, 04:17 PM IST
SIR In Bengal: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? বাড়িতে BLO ফর্ম দিয়ে যাওয়ার পরই টোটোচালক...

বরুণ সেনগুপ্ত: ফের SIR আতঙ্কে আত্মহত্যা? বাড়ি থেকে উদ্ধার হল টোটো চালকের ঝুলন্ত দেহ। এবার উত্তর ২৪ পরগনার গারুলিয়ায়।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম  সুমন মজুমদার। গারুলিয়ার সোদলাট্যাঙ্ক রোডে একটি বাড়িতে মায়ের সঙ্গে ভাড়া থাকতেন তিনি। টোটো চালাতেন সুমন। গতকাল, মঙ্গলবার গভীর রাতে ঘরে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সুমনের মা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নোয়াপাড়া থানার পুলিস। ছুটে আসেন গারুলিয়ার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর  পঙ্কজ দাসও। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য় পাঠানো হয়েছে ব্যারাকপুরের  বি এন বসু মহকুমা হাসপাতালে।

মৃতের মা দীপা মজুমদার জানিয়েছেন, গতকাল মঙ্গলবার সকালেই বাড়ি এসেছিলেন BLO। SIR-র ফর্মও দিয়ে গিয়েছেন।  কিন্তু তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় নথি নেই। এই নিয়ে চিন্তায় ছিলেন সুমন। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অবশ্য দাবি, 'বাজারে প্রচুর দেনা হয়ে গিয়েছিল সুমনের। দিন কয়েক টোটোটাও বিক্রি করে দেন। দেনার দায়েই আত্মহত্যা করেছেন তিনি। তৃণমূল ইচ্ছাকৃতভাবে রাজনীতি করছে'।

ছাব্বিশের আগে জোরকদমে SIR চলছে বাংলায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের এনুমারেশন ফর্ম বিলি করছেন BLO-রা। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আতঙ্কও! দিন কয়েক আগেই নদিয়ার তাহেরপুরে মৃত্যু হয় এক বৃদ্ধের। পরিবারে লোকেদের দাবি, বাড়িতে এসে BLO SIR-র ফর্ম দিয়ে যাওয়ার পর থেকে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। হুগলির ধনিয়াখালিতে আবার SIR আতঙ্কে  ৬ বছরের মেয়েকে এক গৃহবধূ বিষপান করেন বলে অভিযোগ। মায়ের মৃত্যু হয়েছে। শিশুটির অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in Bengaldeathnorth 24 parganas
