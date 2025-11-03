SIR in Bengal: ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু? দীঘায় এবার হার্ট অ্যাটাক হোটেল মালিকের...

SIR in Bengal: ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু? দীঘায় এবার হার্ট অ্যাটাক হোটেল মালিকের...
SIR in Bengal: পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরের বাসিন্দা ছিলেন শেখ সিরাজউদ্দিন। দীর্ঘদিন বিদেশে ছিলেন তিনি। সম্প্রতি কাগজপত্র বের করতে নাকি দেখেন, বাবার নাম ভুল!
কিরণ মান্না: কাগজপত্রে নাকি বাবার নাম ভুল ছিল! ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু? এবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে। পরিবারের লোকেরা অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছে। থানায় অভিযোগও দায়ের করা হয়নি।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম শেখ সিরাজউদ্দিন। বাড়ি, রামনগর ১ নম্বর ব্লকের কাঁটাবনি গ্রামে। প্রতিবেষশীদের দাবি, কাঁটাবনি গ্রামেরই স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন সিরাজউদ্দিন। পরিবারের কেউ বাংলাদেশ বা অন্য কোনও জায়গা থেকে আসেনি। তবে তিনি নিজে দীর্ঘদিন বিদেশ ছিলেন। এরপর দেশের ফিরে দীঘায় একটি একটি হোটেল করেছিলেন সিরাজউদ্দিন। গতকাল, রবিবার সেই হোটেলেই হৃদরোগে আক্রান্ত মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তি। এরপর দেহ বাড়িতে এনে শেষকৃত্যও করেন পরিবারের লোকেরা।
রামনগরের বিধায়ক অখিল গিরি অবশ্য জানিয়েছেন, 'গতকাল রবিবার কাগজপত্র বের করতে গিয়ে সিরাজউদ্দিন দেখেন, তাঁর বাবার নাম ভুল। এরপর চিন্তায় ছিলেন তিনি'। বিধায়কের দাবি, সেই আতঙ্ক থেকেই সম্ভবত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থাকতে পারেন। যদিও প্রাথমিক তদন্তে এই ঘটনাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে করছে পুলিস।
এদিকে এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজনীতি করার অভিযোগ করেছেন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির নেতা অসীম মিশ্র। তাঁর কটাক্ষ, 'স্বাভাবিক মৃত্যু, প্রশাসনিকভাবে প্রমাণিত। তাও তৃণমূল কংগ্রেস রাজনীতি করতে চাইছে'।
