SIR In Bengal: SIR আতঙ্কে অষ্টম মৃত্যু! এবার বহরমপুর, স্ত্রী বাড়ি ফিরে দেখলেন স্বামী...

SIR In Bengal: বহরমপুর শহরের গান্ধী কলোনির বাসিন্দা ছিলেন তারক সাহা।  শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মশলামুড়ি  বিক্রি করতেন তিনি।  পরিবারের লোকেদের দাবি, ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম আছে তো? প্রয়োজনীয় নথি কীভাবে জোগাড় করবেন? এসব নিয়ে কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন তারক।       

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 6, 2025, 05:28 PM IST
সোমা মাইতি: মুর্শিদাবাদে ফের  SIR আতঙ্কে মৃত্যু? নিজের বাড়িতে গলা ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করলেন মশলামুড়ি বিক্রেতা। কান্দির পর এবার বহরমপুর।

পুলিস সূত্রে খবর, মৃতের নাম তারক সাহা। বহরমপুর শহরের ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধী কলোনির বাসিন্দা ছিলেন তিনি। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে মশলামুড়ি  বিক্রি করতেন তিনি। রাজ্যজুড়ে চালু হয়ে গিয়েছে SIR। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম বিলি করছেন BLO-রা। পরিবারের লোকেদের দাবি, ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম আছে তো? প্রয়োজনীয় নথি কীভাবে জোগাড় করবেন? এসব নিয়ে কয়েকদিন ধরেই দুশ্চিন্তায় ছিলেন তারক। 

আজ, বৃহস্পতিবার সকালে যথারীতি কাজ বেরিয়ে যান স্ত্রী। বাড়িতে একাই ছিলেন তারক। বেলা বারো নাগাদ বাড়ি ফিরে স্বামীকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান তারকের স্ত্রীই। ঘটনাটি জানাজানি হতেই  চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিস। খবর পেয়ে মৃতের বাড়িতে যান স্থানীয় কাউন্সিলর। তাঁর দাবি, SIR আতঙ্কেই আত্মহত্যা করেছেন তারক।

এদিকে মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদের  কান্দিতে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করেছেন এক কৃষক। পরিবারে দাবি, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম ছিল না তাঁর। সেই আতঙ্কে মাঠে কাজ করতে করতেই নাকি কীটনাশক খান!  আশেপাশে জমিতে যাঁরা কাজ করছিলেন, তাঁরাই ওই কৃষককে উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় বাড়িতে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, মোহনকে স্থানান্তরিত করা হয় বহরমপুরে মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু বাঁচানো যায় না।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
sirSIR in Bengaldeathberhampore
