SIR in Bengal: হাও়ড়ার উলুবেড়িয়ার পর এবার মুর্শিদাবাদের কান্দি। পরিবারের লোকেদের দাবি, ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে নাম ছিল না মৃত মোহন শেখের।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 4, 2025, 08:30 PM IST
SIR আতঙ্কে ষষ্ঠ মৃত্যু! কান্দিতে মাঠে কাজ করতে করতেই চরম পদক্ষেপ কৃষকের... ভোটার লিস্টে...

সোমা মাইতি: ফের SIR আতঙ্কে মৃত্যু? মাঠে কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যা করলেন কৃষক। এবার মুর্শিদাবাদের কান্দিতে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম মোহন শেখ। কান্দি পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের   বাগডাঙ্গা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। আজ, মঙ্গলবার থেকে রাজ্যজুড়ে শুরু হয়ে দিয়েছে SIR। পরিবারের লোকেদের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম ছিল মোহনের। সেই আতঙ্কের আত্মহত্য়া করেছেন তিনি।

আজ, মঙ্গলবার সকালে যথারীতি মাঠে কাজ করতে যান মোহন। খেতের কাজ করতে করতে নাকি কীটনাশক খান তিনি! আশেপাশে জমিতে যাঁরা কাজ করছিলেন, তাঁরাই মোহন উদ্ধার করে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর দেওয়া হয় বাড়িতে। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে, মোহনকে স্থানান্তরিত করা হয় বহরমপুরে মেডিক্যাল কলেজে। কিন্তু বাঁচানো যায় না।

মঙ্গলবারই হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় উদ্ধার হয়েছে ২৮ বছরের এক ঠিকাশ্রমিকের দেহ। পরিবারের দাবি, এসআইআর-আতঙ্কে আত্মঘাতী হয়েছেন তিনি। বস্তুত, গত এক সপ্তাহে বাংলায় ষষ্ঠ মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআরকেই দায়ী করেছে শাসকদল।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
SIR in Bengaldeathkandi
