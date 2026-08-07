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শনিতেই নয়া নিম্নচাপের রক্তচক্ষু, কাটছে না দুর্যোগের ফাঁড়া: ১০০mm পর্যন্ত ভয়ংকর বৃষ্টির সতর্কতা

Bengal Weather Update:  শনিবার মোট ৮০ থেকে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে।

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 07, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:34 PM IST
শনিতেই নয়া নিম্নচাপের রক্তচক্ষু, কাটছে না দুর্যোগের ফাঁড়া: ১০০mm পর্যন্ত ভয়ংকর বৃষ্টির সতর্কতা
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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