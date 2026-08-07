/শনিতেই নয়া নিম্নচাপের রক্তচক্ষু, কাটছে না দুর্যোগের ফাঁড়া: ১০০mm পর্যন্ত ভয়ংকর বৃষ্টির সতর্কতা

অয়ন ঘোষাল: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং সংলগ্ন বাংলাদেশের ওপর আগামিকাল শনিবার তৈরি হতে চলেছে নিম্নচাপ। ইতিমধ্যেই ওই জোনে একটি ঘূর্ণাবর্ত উপগ্রহ চিত্রে ধরা পড়েছে। সেটি জলভাগের ওপর থাকায় নিজের শক্তি বৃদ্ধি করছে। এই ঘূর্ণাবর্ত দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে আছে। নিম্নচাপ তৈরি হতে চলেছে দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগরে।
নিম্নচাপের জেরে আজ বিকেলের পর থেকে উত্তাল হবে সমুদ্র। রাজ্যের মৎস্যজীবীদের আগামী ২৪ ঘণ্টা গভীর সমুদ্রে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা। রাতের পর বৃষ্টি বাড়বে উপকূলের জেলায়। দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুর জেলায় কিছু অংশে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস শনিবার দিনের যে কোনও সময়।
নিম্নচাপ খুব দীর্ঘক্ষণ তার প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। ফলে রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার আরও কমবে বৃষ্টি। ফের মঙ্গলবার ১২ অগাস্ট থেকে ফের পশ্চিমাঞ্চল এবং উপকূলের কিছু জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। সামান্য বৃষ্টি বাড়বে গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের জেলায়। ওদিকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টি কমবে। খুব বিক্ষিপ্তভাবে উপরের দিকের ৫ জেলায় আপাতত ৪ দিন হালকা মাঝারি বৃষ্টি ছাড়া কোনও উল্লেখযোগ্য সতর্কতা নেই।
কলকাতায় এক দফায় খুব বেশি বৃষ্টি না হলেও নিম্নচাপের প্রভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দিনের বিভিন্ন সময় শনিবার মোট ৮০ থেকে ১০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার পরিস্থিতির উন্নতি হবে কলকাতায়।
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