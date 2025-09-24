English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: একটি নিম্নচাপ সরে যাচ্ছে। আরেকটি তৈরি হচ্ছে। ফলে গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে জলীয় বাষ্পের অস্বাভাবিক দাপাদাপি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Sep 24, 2025, 08:07 AM IST
West Bengal Weather Update: রোদ উঠলেও স্বস্তি নেই, বৃহস্পতিবার তৈরি হচ্ছে আরও এক নিম্নচাপ, চতুর্থী থেকে ফের শুরু বৃষ্টি

অয়ন ঘোষাল: প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তাণ্ডব কাটিয়ে বুধবার সকালে রোদের মুখ দেখল দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা। মায়ানমার সাগরের নিম্নচাপ বঙ্গোপসাগর হয়ে বাংলার স্থলভাগে প্রবেশের পর ঝাড়খন্ড হয়ে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে ছত্তীগগড়ের দণ্ডকারণ্যের দিকে। ইতিমধ্যেই সে অনেকটা দুর্বল। 

রোদ উঠলেও স্বস্তি নেই।  আগামিকাল ২৫ সেপ্টেম্বর নতুন করে নিম্নচাপ তৈরি হবে। বৃহস্পতিবার চতুর্থীর প্রথম দিন (এবার দুটি চতুর্থী) উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য বঙ্গোপসাগর এলাকায় এই নিম্নচাপ তৈরি হবে। এটি ক্রমশ পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিম মধ্য ও উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপ গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে শুক্রবার পঞ্চমীর দিন। এর প্রভাব থাকবে দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে। ষষ্ঠীর দিন এটি ওড়িশা ও অন্ধ উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে।

একটি নিম্নচাপ সরে যাচ্ছে। আরেকটি তৈরি হচ্ছে। ফলে গোটা দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে জলীয় বাষ্পের অস্বাভাবিক দাপাদাপি। তবে আজ তৃতীয়ায় খুব উল্লেখযোগ্য বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। আঞ্চলিক ভাবে বিক্ষিপ্ত হালকা মাঝারি বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই আজকের দিন কাটবে। চড়চড় করে বাড়বে দিনের তাপমাত্রা। দোসর হবে আপেক্ষিক আর্দ্রতা। ঝড়বে ঘাম। বাড়বে অস্বস্তি।

কাল চতুর্থীর নিম্নচাপের প্রভাবে বাংলায় বিশেষত দক্ষিণবঙ্গে বাড়বে বৃষ্টি।  হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে উপকূলের জেলায়। রাজ্যের ওড়িশা সংলগ্ন জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে কাল প্রথম চতুর্থীর দিন। এরমধ্যে সব থেকে বেশি বৃষ্টি পাবে পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলা। 

কাল সন্ধ্যার পর থেকে চতুর্থীর দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ শুক্রবার পর্যন্ত বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সতর্কতা দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে। বৃষ্টি হবে কলকাতায়। পঞ্চমীর দিন বৃষ্টি বাড়বে।  শনিবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা বাঁকুড়া পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। পঞ্চমীর দিন বৃষ্টি কিছুটা বাড়বে কলকাতায়। 

ষষ্ঠী রবিবার সপ্তমী সোমবার এবং অষ্টমী মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের জেলায় হালকা মাঝারি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস। বৃষ্টি অনেকটা বাড়বে নবমী এবং দশমীতে। এই নিয়ে আজ বিকেল সাড়ে ৩ টেয় তারিখ ধরে ধরে নির্দিষ্ট পূর্বাভাস বুলেটিন ব্রিফ করবে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

West Bengal Weather UpdateRain In Bengalrain in durga puja 2025Depression in Bengal
