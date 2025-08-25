English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Housewife Mysterious Death: নিক্কির পর সুস্মিতা! ফের আর এক গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃ*ত্যু, পরিবারের চাঞ্চল্যকর দাবি...

North 24 Parganas: ফের আর এক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু। মৃত মহিলার পরিবারের দাবি, তাদের মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যেই আটক স্বামী, শ্বশুর এবং শাশুড়ি।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 25, 2025, 11:28 AM IST
Housewife Mysterious Death: নিক্কির পর সুস্মিতা! ফের আর এক গৃহবধূর মর্মান্তিক মৃ*ত্যু, পরিবারের চাঞ্চল্যকর দাবি...

সৌমেন ভট্টাচার্য: উত্তরপ্রদেশে পণ দিতে না পারায় ২৮ বছরের গৃহবধূকে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেয় স্বামী। নিক্কি ভাটি নামে ওই মহিলার হত্যাকাণ্ডে তোলপাড় গোটা দেশ। এই আবহেই রবিবার রাতে নিমতায় আর এক গৃহবধূর রহস্যমৃত্যু।

নিমতার শ্রীদূর্গা পল্লীতে শ্বশুড়বাড়ি থেকে বছর ২৩-এর এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় নিমতার শ্রীদূর্গা পল্লীতে। পুলিস সূত্রে খবর, মৃত গৃহবধূর নাম সুস্মিতা দাস। 

আরও পড়ুন:Jiban Krishna Saha: বাড়িতে ইডি আসতেই পালানোর চেষ্টা! ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে...

গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামী, শ্বশুর এবং শ্বাশুড়িকে আটক করা হয়েছে। গৃহবধূর পরিবারের অভিযোগ, তাদের মেয়েকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বিচারের দাবি জানায়। পরিবারের দাবি, এদিন তাদের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে ফোন করে বলা হয় তাদের মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। তারা মেয়েকে কামারহাটির সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। এরপর তড়িঘড়ি তারা সাগর দত্ত হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা দিলে বলা হয় মেয়েকে বিরাটি পৌর হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। 
সেখানে পৌঁছানোর পথে জানানো হয় মেয়ে মারা গিয়েছে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হচ্ছে। এরপরে নিমতার শ্রীদূর্গা পল্লীতে তাঁরা পৌঁছায়। মেয়েকে দেখে তাদের অনুমান হয় তাকে মেরে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এরপরেই তারা নিমতা থানায় খবর দেয়। পুলিস এসে দেহ উদ্ধার করে কামারহাটি সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। 

আরও পড়ুন:Son Abandoned Mother: 'ছেলে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে...' অশীতিপর বৃদ্ধার ঠাঁই এখন... অত্যাচারের কথা শুনলে চোখে জল আসতে বাধ্য...

এই ঘটনায় পরিবারের তরফে মেয়েকে খুন করা হয়েছে বলে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিস সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই অভিযোগের ভিত্তিতে গৃহবধূর স্বামী-সহ শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। দেহ ময়নাতদন্তের পরেই জানা যাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নিমতা থানার পুলিস।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Housewife deathsushmita death caseTragic incidentdomestic violencebreaking news
পরবর্তী
খবর

Jiban Krishna Saha: বাড়িতে ইডি আসতেই পালানোর চেষ্টা! ফের কেন্দ্রীয় এজেন্সির হানা জীবনকৃষ্ণের বাড়িতে...
.

পরবর্তী খবর

WATCH: এশিয়া কাপের আগেই প্রয়াত তরুণ ভারতীয় তারকা! মর্মান্তিক দুর্ঘটনার হাড়হিম CCTV ফুটেজে শ...