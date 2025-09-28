Bengal Weather Update: ফের নিম্নচাপ, উত্তাল হবে সমুদ্র! জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস...

Bengal Weather Update: ফের নিম্নচাপ, উত্তাল হবে সমুদ্র! জেলায় জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস...
West Bengal Weather Update: বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা আজকেও। কাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কম থাকবে। নবমীতে ফের নিম্নচাপের হাওয়া বদল। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দশমী, একাদশীতে।
অয়ন ঘোষাল: পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হবে ৩০ সেপ্টেম্বর। এর প্রভাবে মধ্য এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি সম্ভাবনা ১ অক্টোবর নবমীর দিন।
ফিশারমেন অ্যালার্ট:
নবমীর নিম্নচাপে একইসঙ্গে সমুদ্রে উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। মৎস্যজীবীদের ১ অক্টোবর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করেছে আবহাওয়া দফতর। বাংলা এবং ওড়িশা মৎস্যজীবীদের জন্য নিষেধাজ্ঞা।
আরও পড়ুন:Delhi Ashram horror: ১৭ যুবতীর সর্বনাশ, ধর্ষণ! পালিয়েও বাঁচল না দিল্লি 'বাবা', পুলিস শেষমেষ...
দক্ষিণবঙ্গে:
আগামী পাঁচ থেকে সাত দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে।
- আজ মহাষষ্ঠী রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা কলকাতা, হাওড়া, হুগলি এবং উপকূলের জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই অষ্টমী পর্যন্ত। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
- সোমবার সপ্তমী এবং মঙ্গলবার অষ্টমীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে। মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ভোগাতে পারে।
- নবমীর নিম্নচাপে কলকাতাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। এছাড়াও নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া হুগলি এবং ঝাড়গ্রামে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। নবমীর রাত থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন।
- দশমী এবং একাদশী ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা।
উত্তরবঙ্গে:
আজ পাঁচ জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলাতে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস।
আগামীকাল সোমবার সপ্তমীতে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গেও। মঙ্গলবার অষ্টমীতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির স্থানীয়ভাবে। বুধবার নবমীতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সব জেলাতে। দশমী এবং একাদশীতে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টি বৃহস্পতিবার দশমীতে কয়েক জেলায়। একাদশীতে শুক্রবার দার্জিলিং-সহ সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।
কলকাতা:
আজ সকালের দিকে রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া থাকলেও মাঝে মাঝেই আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। পরে বেলার দিকে মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। স্থানীয়ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে দু-এক পশলা। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি মনে হতে পারে।
আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: বিবাহিত জীবনে সুখের জোয়ার বৃষের, সব ক্ষেত্রে ভালো ফল আসবে মীনের...
আজ রবিবার ষষ্ঠীর দিন বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বুধবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কমতে পারে। সোমবার সপ্তমী মঙ্গলবার অষ্টমীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। বুধবার নবমীতে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। নবমীর রাতের পর বৃহস্পতিবার দশমীতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৮ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩২.৬ ডিগ্রি । বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৯ থেকে ৯৪ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে সামান্য ০.৫ মিলিমিটার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)