English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Migrant Worker Death: বাড়ি থেকে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েই মর্মান্তিক মৃত্যু! চেন্নাইয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের...

Migrant Worker Death: বীরভূমের লাভপুরের  ধনডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বছর  পঁচিশের   শেখ নাসিম।  গত ৬ মাস ধরে চেন্নাইয়ের রাজমিস্ত্রি কাজ করছিলেন তিনি।  দিন পনেরো আগেও বাড়িতে এসেছিলেন।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Nov 2, 2025, 04:43 PM IST
Migrant Worker Death: বাড়ি থেকে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েই মর্মান্তিক মৃত্যু! চেন্নাইয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের...

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: এ যেন রোজের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে! ভিনরাজ্য়ে কাজ করতে গিয়ে ফের বেঘোরে মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। কান্নায় ভেঙে পড়লেন পরিবারের লোকেরা। শোকের ছায়া বীরভূমের লাভপুরে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Jhargram Crime news: 'মেয়ে কেন...?' কন্যাসন্তানের জন্মে খেপে গিয়ে 'ডাইনি' ঠাকুমা বিষ ঢালল সদ্যোজাত নাতনির মুখে...

স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম  শেখ নাসিম। বাড়ি, লাভপুরের চোহাট্টা মহাদরী এক নাম্বার পঞ্চায়েতের ধনডাঙ্গা গ্রামের। গত ৬ মাস ধরে চেন্নাইয়ের রাজমিস্ত্রি কাজ করছিলেন নাসিম। দিন পনেরো আগেও বাড়িতে এসেছিলেন। আজ, ররিবার সকালে বহুতলের প্লাস্টারের করার সময়ে ভাড়া থেকে থেকে পড়ে যান পঁচিশ বছরের ওই যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। 

এদিকে ভিনরাজ্যে কাজ  করতে যাওয়ার পথে রহস্যজনকভাবে প্রাণ গিয়েছে বীরভূমেরই  নানুরের বড়াগ্রামের বাসিন্দা দুধকুমার বাগদির। পরিবারের লোকেদের দাবি, বুধবার রুটি কারখানার কাজ করার জন্য বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেন দুধকুমার। কিন্তু গন্তব্যে আর পৌঁছতেই পারেননি। গতকাল,  বৃহস্পতিবার অন্ধপ্রদেশের রেললাইন ধার থেকে উদ্ধার হয় বছর আঠেরোর ওই যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।

আরও পড়ুন: SIR in Bengal: ফের SIR আতঙ্ক! বর্ধমানের বিমল সাঁতরার রহস্যমৃত্যু... ছেলের চাঞ্চল্যকর দাবি...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
Bengalmigrant workerdeathChennai
পরবর্তী
খবর

Jhargram Crime news: 'মেয়ে কেন...?' কন্যাসন্তানের জন্মে খেপে গিয়ে 'ডাইনি' ঠাকুমা বিষ ঢালল সদ্যোজাত নাতনির মুখে...
.

পরবর্তী খবর

Jhargram Crime news: 'মেয়ে কেন...?' কন্যাসন্তানের জন্মে খেপে গিয়ে 'ডাইনি...