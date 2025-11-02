Migrant Worker Death: বাড়ি থেকে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েই মর্মান্তিক মৃত্যু! চেন্নাইয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের...

Migrant Worker Death: বাড়ি থেকে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েই মর্মান্তিক মৃত্যু! চেন্নাইয়ে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের...
Migrant Worker Death: বীরভূমের লাভপুরের ধনডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন বছর পঁচিশের শেখ নাসিম। গত ৬ মাস ধরে চেন্নাইয়ের রাজমিস্ত্রি কাজ করছিলেন তিনি। দিন পনেরো আগেও বাড়িতে এসেছিলেন।
প্রসেনজিত্ মালাকার: এ যেন রোজের ব্যাপার হয়ে গিয়েছে! ভিনরাজ্য়ে কাজ করতে গিয়ে ফের বেঘোরে মৃত্যু বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের। কান্নায় ভেঙে পড়লেন পরিবারের লোকেরা। শোকের ছায়া বীরভূমের লাভপুরে।
স্থানীয় সূত্রে খবর, মৃতের নাম শেখ নাসিম। বাড়ি, লাভপুরের চোহাট্টা মহাদরী এক নাম্বার পঞ্চায়েতের ধনডাঙ্গা গ্রামের। গত ৬ মাস ধরে চেন্নাইয়ের রাজমিস্ত্রি কাজ করছিলেন নাসিম। দিন পনেরো আগেও বাড়িতে এসেছিলেন। আজ, ররিবার সকালে বহুতলের প্লাস্টারের করার সময়ে ভাড়া থেকে থেকে পড়ে যান পঁচিশ বছরের ওই যুবক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।
এদিকে ভিনরাজ্যে কাজ করতে যাওয়ার পথে রহস্যজনকভাবে প্রাণ গিয়েছে বীরভূমেরই নানুরের বড়াগ্রামের বাসিন্দা দুধকুমার বাগদির। পরিবারের লোকেদের দাবি, বুধবার রুটি কারখানার কাজ করার জন্য বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেন দুধকুমার। কিন্তু গন্তব্যে আর পৌঁছতেই পারেননি। গতকাল, বৃহস্পতিবার অন্ধপ্রদেশের রেললাইন ধার থেকে উদ্ধার হয় বছর আঠেরোর ওই যুবকের ক্ষতবিক্ষত দেহ। চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর।
