SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! SIR আতঙ্কে এবার কোচবিহারে আত্মহত্যার চেষ্টা...ভয়ংকর...

SIR in Bengal: বিগ ব্রেকিং! SIR আতঙ্কে এবার কোচবিহারে আত্মহত্যার চেষ্টা...ভয়ংকর...
দেবজ্য়োতি কাহালি: এস আই আর আতঙ্কে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক ব্যক্তির। বুড়িরহাট দু নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জিতপুর এলাকার ৬০ বছর বয়সী খয়রুল শেখ আজ বিষ পান করে। জানা গিয়েছে এস আই আর (SIR) আতঙ্কের জন্যই তিনি বিষ পান করেছেন। ইতিমধ্যেই তাকে দিনহাটা মহকুমার হাসপাতাল থেকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে ।
