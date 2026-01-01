English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: ডিসেম্বর ও জানুয়ারির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, আগামী সপ্তাহে আসছে শীতের মারাত্মক এক স্পেল

Bengal Weather Update: ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গের ৮ জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের ২ জেলায়। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা তে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Jan 1, 2026, 09:11 AM IST
-ছবি-প্রদ্যুত্ দাস

অয়ন ঘোষাল: শীতল হাওয়ার স্রোতেই শুরু নতুন বছর। মরশুমের শীতলতম দিন পেয়েছে ২০২৫ সালের শেষ দিন। তার থেকে সামান্য তাপমাত্রা বেড়ে গতরাতে কলকাতার পারদ ১১.৬ ডিগ্রি। ৪ জানুয়ারি রবিবার বিকেল পর্যন্ত খুব সামান্য করে ধাপে ধাপে পারদের উত্থান। সোমবার ৫ জানুয়ারি থেকে পরবর্তী সোমবার ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত মারকাটারি শীতের আরো একটি স্পেল। ডিসেম্বরের শীত বনাম জানুয়ারির শীতের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা চলবে বলে ইঙ্গিত আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। 

শীতের অনুভূতি আরো বেড়েছে দিনের অর্থাৎ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটা নিচে থাকায়। পরপর ৪ দিন দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় কখনও ৮, কখনও ৬ কখনও বা ৫ ডিগ্রি নিচে ছিল। ফলে দিনে রাতে শীতের কাঁপুনি ভালো রকম টের পাচ্ছে রাজ্য। আজ থেকে দিনের পারদও কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হতে চলেছে। 

ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা উত্তরবঙ্গের ৮ জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের ২ জেলায়। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা তে ঘন কুয়াশার সতর্কবার্তা। ঘন কুয়াশা সতর্কবার্তা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং নদীয়া জেলাতেও।

চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক ২০২৫ সালের পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ার দিকে

১) কলকাতায় বছরের উষ্ণতম দিন ১১ মে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৯.৪ ডিগ্রি। 

২) কলকাতায় বছরের শীতলতম দিন ৩১ ডিসেম্বর। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি। 

৩) কলকাতায় একদিনে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ২৫১.৪ মিলিমিটার। ২৩ সেপ্টেম্বর। 

৪) এই বছরে রাজ্যের উষ্ণতম দিন কলাইকুন্ডা। ২৫ এপ্রিল। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৪.৫ ডিগ্রি। 

৫) এই বছর রাজ্যের শীতলতম দিন ২.৩ ডিগ্রি (দার্জিলিং)। ৯ জানুয়ারি ২০২৫। 

৬) এই বছর সমতলের শীতলতম দিন ৬.৫ ডিগ্রি (পুরুলিয়া এবং শান্তিনিকেতন)

৭) এই বছর রাজ্যে মোট বৃষ্টিপাত ১৩৫৩ মিলিমিটার। 

৮) এই বছর বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় যা আংশিক ভাবে হলেও রাজ্যকে প্রভাবিত করেছে। মন্থা, সেনিয়র এবং দিতওয়াহ। 

৯) এই বছর রাজ্যে শৈত্য প্রবাহ। পুরুলিয়া। ১১ এবং ১২ জানুয়ারি ২০২৫। 

১০) এই বছর রাজ্যে তাপ প্রবাহ। পুরুলিয়া। ২৮ এবং ২৯ মার্চ। ২৩ থেকে ২৬ এপ্রিল। ১০ থেকে ১২ মে। ১১ থেকে ১৪ জুন। বেনজির ভাবে পশ্চিমবঙ্গের বাকি কোনো জেলায় এই বছর একটি দিনের জন্যও তাপপ্রবাহের কবলে পড়েনি।

