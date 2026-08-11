/জোর করে ধর্ম পরিবর্তন ঠেকাতে কঠোর আইন, জমি কেনাবেচায় কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশি টাকায় এদেশে গোলমাল সৃষ্টির চেষ্টা, গরিব মানুষদের ধর্ম পরিবর্তন করার চেষ্টা, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে বাঁকুড়ায় ফের সরব মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বাঁড়ুড়ার সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্ন উত্তরে রাজ্যে চাকরি, কর্ম সংস্থান-সহ বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।
এফসিআরের টিম নিয়ে বিরোধীদের আপত্তি কেন? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর উত্তর দিতে পারবে বর্ধমানে যে ধরা পড়েছে, ওই হামিম দিতে পারবে। আমি দিতে পারব না। ধর্ম প্রতিষ্ঠানের নামে মৌলবাদীরা এত অবৈধ জায়গা তৈরি করেছে, দেশের ভিতরে থেকে বিদেশ থেকে টাকা এনে গোলমাল করছে। এজিনিস বন্ধ করতে হবে। যে বাঁকুড়ায় বসে আছি সেই জঙ্গলমহল এলাকায় বৈদেশিক টাকা নিয়ে গরিব মানুষের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্ম পরিবর্তন করার যে ট্রেন্ড সেটাও আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে।
রাজ্যের নিরাপত্তায় সীমান্তের বিরাট এলাকায় কাঁটাতাদের বেড়া দেওয়ার কথা বাকী রয়েছে। জমিজটে তা আটকে ছিল। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর সেই জমির অনেকটাই বিএসএফকে দিয়েছে সরকার। মুখ্যমন্ত্রী এনিয়ে বলেন, সীমান্তে জমি দিয়ে দিয়েছি, ওবিসির অবৈধ তালিকা বাদ দিয়ে দিয়েছি, ইমাম-মুয়াজ্জিন ভাতা বন্ধ করে দিয়েছি, গো মাতার সম্মান রক্ষা করেছি, মহরম হয়েছে কিন্তু তরোয়াল বের করতে দিইনি, কিছুদিনের মধ্যে ইউসিসি আসবে। এক দেশ এক প্রধান। এক রাজ্য, এক মুখ্যমন্ত্রী, এক আইন। আমরা সবাই সমান। তার পরে আর দুটো কাজ করতে হবে। ধর্ম পরিবর্তন ও জমি কেনাবেচার ক্ষেত্রে আইন আনা। একাজও আমি করছি।
রাজ্যে বিভিন্ন পদ নিয়োগ নিয়ে মুখ্য়মন্ত্রী বলেন, পিএসসির চেয়ারম্যান করা হয়েছে অনিল ভার্মাকে। তাঁর নাম শুনে কি মনে হচ্ছে আর কেন দুর্নীতির করার সুযোগ কেউ পাবে? এসএসসিকে রাজনীতি মুক্ত করা হয়েছে। পিএসসি, এসএসসিকে অটোনমি দেওয়া হয়েছে। তারা যে প্রেস কন্ফারেন্স করেছেন তার সরকারে কাজ। আমাদের কাজ, ক্য়াবিনেটে সিদ্ধান্ত নেওয়া, জব ক্রিয়েশন, অর্থ দফতরের মঞ্জুরি। এই তিন কাজ ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। আমরা একটা ইচ্ছে রয়েছে। সব প্রসেস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ডাকবেন, আমরা একটু এমপ্লয়মেন্ট লেটারগুলো তুলে দিতে চাই। দেখবেন কীভাবে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ হয়। সিপিএম ঢুকিয়েছে ক্যাডার, আর তৃণমূল বিক্রি করেছে চাকরি। ভারতীয় জনতা পার্টি ওই দুটোর কোনওটাই করবে না। মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ হবে। বাংলার যুবক যুবতীরা দেখবে।
এসআইআর-এ বাদ পড়াদের নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যাদের নাম বাদ পড়েছে তারা আবেদন করবেন। তবে আমি শুধু বলতে চাই যে হিন্দু শরনার্থীরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন তারা সিএএ-তে আবেদন করুন। যতক্ষণ না নিস্পত্তি হচ্ছে ততক্ষণ তারা রেশন থেকে অন্নপূর্ণা, বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত হবেন না। ট্রাইবুন্য়ালে যারা আবেদন করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের আবেদন নিস্পত্তি হয় ততদিন তাদের কোনও অধিকার থেকে রাজ্য সরকার বঞ্চিত করতে পারবে না।
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