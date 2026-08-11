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জোর করে ধর্ম পরিবর্তন ঠেকাতে কঠোর আইন, জমি কেনাবেচায় কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: রাজ্যের নিরাপত্তায় সীমান্তের বিরাট এলাকায় কাঁটাতাদের বেড়া দেওয়ার কথা বাকী রয়েছে। জমিজটে তা আটকে ছিল। রাজ্যে বিজেপি সরকার আসার পর সেই জমির অনেকটাই বিএসএফকে দিয়েছে সরকার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 11, 2026, 08:09 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 08:09 PM IST
জোর করে ধর্ম পরিবর্তন ঠেকাতে কঠোর আইন, জমি কেনাবেচায় কড়া ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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