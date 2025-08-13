Hooghly News: 'টাকা দিবি নাকি গুলি খাবি', রাতের শহরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য! ট্রাক থামিয়ে...

Hooghly News: 'টাকা দিবি নাকি গুলি খাবি', রাতের শহরে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য! ট্রাক থামিয়ে...
Hooghly News: থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ট্রাক চালক। আটক দুই। আতঙ্ক উত্তরপাড়ায়।
বিধান সরকার: রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য। 'টাকা দিবি নাকি গুলি খাবি', ট্রাক আটকে চালককে হুমকি! টাকা না দেওয়ার বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। আতঙ্ক ছড়াল হুগলির উত্তরপাড়ায়।
আরও পড়ুন: South Dinajpur Incident: ভিন রাজ্য থেকে ফিরতেই যুবকের রহস্য পরিণতি! গলায় পাওয়া গেল...
পুলিস সূত্রে খবর, গতকাল,. মঙ্গলবার রাতের ঘটনা। উত্তরপাড়ার কোন্নগর চটকল এলাকা থেকে রিষড়ায় রাবার কারখানার দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রাক। অভিযোগ, মাঝপথে ট্রাককে দাঁড় করায় দু'জন সশস্ত্র দুষ্কৃতী। এরপর আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে চালকের কাছ থেকে টাকা চায় তারা। সঙ্গে হুমকি, টাকা দিবি নাকি গুলি খাবি'! চালক অবশ্য টাকা দিতে রাজি হননি। এরপর শুরু হয় মারধর। আজ, বুধবার সকালে উত্তরপাড়ায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই ট্রাক চালক। দুই অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিস। একটি ডাকাতির ঘটনায় ২ জনকেই পুলিস খুঁজছিল বলে খবর।
স্থানীয় সূত্রে খবর, কোন্নগর চটকল এলাকা একসময়ে কার্যত দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চল ছিল। চুরি, ডাকাতি. ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা ঘটত রোজই। সন্ধ্য়ার নামলেই সুনশান হয়ে যেত রাস্তাঘাট। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলেছে। চটকল এলাকায় দুষ্কৃতীদের সেই বাড়বাড়ন্ত আর নেই। ফলে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে তোলাবাজিতে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।
আরও পড়ুন: Purulia: ঘাতক পরকীয়ায় র*ক্তাক্ত পুরুলিয়া! প্রেমিকই মা*রল যুবতী, তাঁর বোন ও মেয়েকে... রেললাইনে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)