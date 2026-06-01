/Anubrata Mandal: তাঁকে আর ঘিরে নেই সেই উর্দিধারীরা, এবার ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী খুঁজছেন অনুব্রত?

প্রসেনজিত্ মালাকার: বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল একসময় জেলার রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী মুখ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। রাজনৈতিক মহলে তাঁকে অনেকেই ‘বীরভূমের বাঘ’ বলেও উল্লেখ করতেন। তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁর অবস্থান নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
সূত্রের খবর, কোনও সাংবিধানিক বা দলীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে না থাকায় রাজ্য সরকারের তরফে তাঁর জন্য বরাদ্দ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রত্যাহার করা হয়েছে। প্রথমে নিরাপত্তা কমানো হলেও পরে বাকী নিরাপত্তা ব্যবস্থাও তুলে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।
একসময় অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট ছিলেন তত্কালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছের মানুষ। তাঁকে ঘিরে সেইসময় আবর্তিত হত জেলার রাজনীতির কিন্তু দুর্নীতিতে জড়িয়ে তিহাড় জেল থেকে ফেরত আসার পরই তাঁর কেরিয়ারে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে আসে। দলেই তাঁর প্রভাব কমতে শুরু করে। বীরভূমে দলের ক্ষমতা চলে যায় কোর কমিটির হাতে। তার পরে এখন তৃণমূল রাজপাট চলে গিয়েছে। ফলে তিনি এখন প্রশাসনের নিরাপত্তাহীন।
এদিকে, এরকম এক পরিস্থিতির মধ্যে অনুব্রত মণ্ডল ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগের বিষয়ে খোঁজখবর শুরু করেছেন বলে তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রে খবর। এই তথ্য সামনে আসার পর থেকেই বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। যদিও এ বিষয়ে অনুব্রত মণ্ডল বা তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন জেলার রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা অনুব্রত মণ্ডলের বর্তমান পরিস্থিতি তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। নিরাপত্তা প্রত্যাহার এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী খোঁজার খবর ঘিরে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে।
তবে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রত মণ্ডলের আগামী ভূমিকা কী হতে চলেছে। একসময়ের প্রভাবশালী এই নেতার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলের।
