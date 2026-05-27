/Anubrata Mondal: অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে বড় খবর: রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে রাতেই এল বিরাট আপডেট, কী?

প্রসেনজিৎ মালাকার:
বীরভূমের দাপুটে তৃণমূল নেতা অনুব্রত মন্ডলের সমস্ত নিরাপত্তারক্ষী প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়তেই জেলায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার রাতেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের একাধিক তৃণমূল নেতা, প্রাক্তন মন্ত্রী ও বিধায়কদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই তালিকায় এবার নাম জুড়ল অনুব্রত মণ্ডলের।
দীর্ঘদিন ধরে বীরভূমের রাজনীতিতে অত্যন্ত প্রভাবশালী মুখ হিসেবে পরিচিত তিনি। তাই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহারের খবর সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা, চাপানউতোর এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া। যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে বীরভূমের রাজনৈতিক অন্দরে উত্তেজনা এখন তুঙ্গে।
প্রসঙ্গত, বীরভূমের জেলা রাজনীতি থেকে রাজ্য-রাজনীতি, অনুব্রত মণ্ডল মানে বরাবরই খবর। বার বারই সংবাদ শিরোনামে উঠে আসেন তিনি। কথায় বলে, 'কেষ্ট' মুখ খুললেই হেডলাইন! এই যেমন, ২৩ এপ্রিল ভোট দিয়ে বেরিয়েই অনুব্রত মণ্ডল ঘোষণা করেছিলেন, 'মমতা ২৩০ + পাবেনই'! কিন্তু, ৪ মে ভোটের ফল বেরতেই দেখা যায়, 'খেলা' ঘুরে দিয়েছে।
জেলা থেকে রাজ্য- ভোটে ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। ওদিকে গেরুয়া ঝড়ে বাংলায় প্রথমবার ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। বলাই বাহুল্য, তারপর থেকেই 'চুপচাপ' কেষ্ট! কখনও গুড় বাতাসা, কখনও চড়াম-চড়াম ঢাক, আবার কখনও পাচন- যে 'কেষ্টবাণী' অনুব্রত মণ্ডলকে বঙ্গ রাজনীতিতে দিয়েছিল স্বতন্ত্র পরিচয়। তাঁর সেই 'কেষ্টবাণী' আর শোনা যাচ্ছে না।
এমনকি, অনুব্রত মণ্ডল কি তলে তলে বিজেপির হয়ে কাজ করেছেন? বীরভূমে তৃণমূলের ভরাডুবিতে অনুব্রতকে নিয়ে উঠে আসে এমন বিস্ফোরক অভিযোগও। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, অনুব্রত মণ্ডল নিষ্ক্রিয়তার পাশাপাশি তলায় তলায় কয়েকটি আসনে বিজেপির পক্ষে কাজ করেছেন। আর এই অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই বীরভূমে তৃণমূলের পরাজয়ের অন্যতম বড় কারণ। উল্লেখ্য, ভোটের ফল প্রকাশের পর থেকেই একেবারে নীরব কেষ্ট। কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি।
প্রসঙ্গত, গরু চুরি মামলায় দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। কারাবাসের সময়েই হারান জেলা সভাপতির পদ। দীর্ঘ দেড় বছরের উপর কারাবাসের পর ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে জেলমুক্তি ঘটে অনুব্রত মণ্ডলের। তবে জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দলে আর কোনও বড় পদ পাননি। যদিও তা নিয়ে বীরভূম তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে বলতে শোনা যায়, 'পদের মায়া করি না, পদ না পেলে অম্বল হয়ে যাবে এমনটা নয়।' তবে, মুখে যাই বলুক বীরভূম তৃণমূলের অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের চোরাস্রোত যে স্পষ্ট ও সুবিদিত, তা বলাই বাহুল্য।
