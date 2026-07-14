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অনুব্রত জেলা সভাপতি হতেই বড় আপডেট- কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ 'শত্রুপক্ষের' বিধায়ক! নয়া সমীকরণ বীরভূমের রাজনীতিতে

Anubrata Mandal: এই সাক্ষাৎকে ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক জল্পনা। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে কাজল শেখের ছায়াসঙ্গী হিসেবে দেখা গিয়েছে। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 14, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:05 PM IST
অনুব্রত জেলা সভাপতি হতেই বড় আপডেট- কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ 'শত্রুপক্ষের' বিধায়ক! নয়া সমীকরণ বীরভূমের রাজনীতিতে
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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