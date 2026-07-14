অনুব্রত জেলা সভাপতি হতেই বড় আপডেট- কেষ্ট-ঘনিষ্ঠ 'শত্রুপক্ষের' বিধায়ক! নয়া সমীকরণ বীরভূমের রাজনীতিতে

প্রসেনজিৎ মালকার: বীরভূমের রাজনীতিতে অনুব্রতকে ঘিরে নয়া সমীকরণ। অনুব্রত মণ্ডলকে ঋতব্রতপন্থী তৃণমূল বীরভূম জেলা সভাপতি ঘোষণ করতেই বড় আপডেট। অনুব্রত মণ্ডলের সাথে দেখা করলেন নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাজি। আর এই সাক্ষাৎ ঘিরেই শুরু রাজনৈতিক জল্পনা।
অনুব্রত মণ্ডল জেলে যাওয়ার পর থেকেই নানুরের তৃণমূল বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাজি, জেলা সভাধিপতি কাজল শেখের ঘনিষ্ঠ বলেই রাজনৈতিক মহলে পরিচিতি পান। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে কাজল শেখের ছায়াসঙ্গী হিসেবেও দেখা গিয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি অনুব্রত মণ্ডলকে বীরভূম জেলা (ঋতব্রত পন্থী) তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ঘোষণা করার পরই বোলপুরে দলের জেলা কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাজি। এই সাক্ষাৎকে ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন রাজনৈতিক জল্পনা।
যদিও বিধানচন্দ্র মাজির দাবি, "একুশে জুলাই ও অনুব্রত মণ্ডল জেলা সভাপতি করা হয়েছে তাই এসেছি।" অন্যদিকে অনুব্রত মণ্ডলও বলেন, "আমি জেলা সভাপতি। দলের একজন বিধায়ক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেই পারেন।" তবে এই সাক্ষাৎকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেকেরই ধারণা, এতদিন কাজল শেখের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত বিধানচন্দ্র মাঝি এবার অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে আরও ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন। জেলা সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পরই তাঁর সঙ্গে বিধায়কের এই সাক্ষাৎ সেই জল্পনাকেই আরও উসকে দিয়েছে।
উল্লেখ্য দীর্ঘদিন ধরেই বীরভূম জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিতে বারবার অনুভূত মন্ডল ও বীরভূম জেলা সভাধিপতি কাজল শেখের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসছে। এমনকি কাজল শেখের বিরুদ্ধে মুখ খুলতেও দেখা গিয়েছিল অনুব্রত মণ্ডলকে। এবার একেবারে কাজল শেখের ছায়া সঙ্গী অনুব্রত মণ্ডলের কাছে উপস্থিত হওয়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা। প্রসঙ্গত স্নেহভাজন 'কেষ্ট' দিদির হাত ছেড়ে ঋতব্রতপন্থী শিবিরে যোগ দিয়েই বোমা ফাটান।
বিস্ফোরক অনুব্রত বলেন, "গ্রাম পঞ্চায়েত আমার নাম করে ভোটে হল, লোকসভায় ভোট হল। কিন্তু কী এমন অপরাধ করলাম যে জেলা প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল?" দলের বিরুদ্ধে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিয়ে অনুব্রত বলেন, "কী এমন অপরাধ করলাম যে জেলা সভাপতির পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হল! ভোটে আমাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হল না। কোর কমিটির বৈঠকে প্রশ্ন করেছিলাম, ভোটে আমার দায়িত্ব কী? সুদীপ্ত ঘোষ, শতাব্দী, বিকাশ ছাড়া আর সবাই বললেন যেখানে ডাকা হবে সেখানেই যেতে হবে। আমি ভাবলাম, দলে আমার গুরুত্ব নেই?"
দুর্নীতির দায়ে জেলে যাওয়ার পর থেকেই দলে গুরুত্ব কমতে থাকে অনুব্রতর। জেল থেকে ফেরার পরেও আর হারানো আসন ফিরে পাননি তিনি। এককালে তাঁর নামে বীরভূমে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খাওয়া অনুব্রত মণ্ডলকে দল একপ্রকার গুরুত্বহীন করেই চলতে থাকে। এবার ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়ে ফের হারানো আসন ফিরে পেয়েছেন অনুব্রত। ফের তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি তিনি। আর হৃত আসন ফিরে পেয়েই 'বীরভূমের বাঘ' অনুব্রত মণ্ডলের সাফ কথা, "সম্মান পেলে দল করব।"
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