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মমতার হাত ছেড়ে বিস্ফোরক অনুব্রত, দেখালেন ৪ কারণ, নিশানায় দিদিও

Anubrata Mandal: অনুব্রত বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত আমার নাম করে ভোটে হল, লোকসভায় ভোট হল। কিন্তু কী এমন অপরাধ করলাম যে জেলা প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল?

Written BySekender Abu ZafarReported By:Sreyashi Ganguly
Published: Jul 12, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 02:39 PM IST
মমতার হাত ছেড়ে বিস্ফোরক অনুব্রত, দেখালেন ৪ কারণ, নিশানায় দিদিও
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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