/মমতার হাত ছেড়ে বিস্ফোরক অনুব্রত, দেখালেন ৪ কারণ, নিশানায় দিদিও

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: শেষপর্যন্ত দিদির হাত ছাড়লেন তাঁর খুব কাছের মানুষ অনুব্রত মণ্ডলও। তাঁকে বীরভূমের জেলা সভাপতি করছে ঋতব্রত শিবির। গতকাল অরূপ রায় যা বলেছেন তাতে এখন ঋতব্রত শিবিরেই কেষ্ট। কেন এই দলত্যাগ! এনিয়ে কথা উঠতেই এবার বিস্ফোরক অনুব্রত।
জি ২৪ ঘণ্টায় দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন অনুব্রত। তিনি বলেন, কী এমন অপরাধ করলাম যে জেলা সভাপতির পদ থেকে আমাকে সরিয়ে দেওয়া হল! ভোটে আমাকে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হল না। কোর কমিটির বৈঠকে প্রশ্ন করেছিলাম, ভোটে আমার দায়িত্ব কী? সুদীপ্ত ঘোষ, শতাব্দী, বিকাশ ছাড়া আর সবাই বললেন যেখানে ডাকা হবে সেখানেই যেতে হবে। আমি ভাবলাম, দলে আমার গুরুত্ব নেই?
দলের বিরুদ্ধে মূলত চারটি পয়েন্ট তুলেছেন অনুব্রত মণ্ডল? তিনি যেসব অভিযোগ তুলছেন তার মধ্যে নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষোভ তো রয়েছেই, পাশাপাশি আইপ্যাকের বিরুদ্ধেও ক্ষোভ উগরে দেন। অনুব্রত বলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত আমার নাম করে ভোটে হল, লোকসভায় ভোট হল। কিন্তু কী এমন অপরাধ করলাম যে জেলা প্রেসিডেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল? ভোটে কোনও দায়িত্ব দেওয়া হল না! দেখলাম যে দলে আমার কোনও গুরুত্ব নেই। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে 'এই ব্যক্তিকে' নিয়ে চল। যে ব্যক্তিকে আমি ২০২১ সালে মাত্র ২টো অঞ্চল দিয়ে রেখেছিলাম সেই ব্যক্তি এতবড় হনু! নাম করতে পারব না। নাম করলে বমি আসে।
দুর্নীতির দায়ে জেলে যাওয়ার পরই দল গুরুত্ব কমতে থাকে অনুব্রতর। জেল থেকে তিনি যখন ফিরলেন তখন দল তাঁকে গুরুত্বহীন করেই চলতে শুরু করেছে। এমনটাই দাবি অনুব্রতর। এখন ঋতব্রত শিবিরে গিয়ে অনুব্রত বলছেন, সম্মান পেলে দল করব। এখনে তাঁকে সম্মান দেওয়া হয়েছে।
বিধানসভা ভোটে শোচনীয় হারের পর দলের নেতার তুলেছেন আইপ্যাক প্রসঙ্গে। তাঁদের অনেকেরই দাবি, আইপ্যাকেই যত নষ্টের গোড়া। এনিয়ে অনুব্রত বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চলার পথে ভুল ছিল। ২০০৯ সালে কি আইপ্যাক ছিল? ২০১১, ২০১৪, ২০১৬ সালে কি আমাদের আইপ্যাকের প্রয়োজন হয়েছিল? ২০২১ সালে আইপ্যাক হয়েছিল, আমি পাত্তা দিইনি।
এনিয়ে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, গত দেড় দশক ধরে যারা পশ্চিমবঙ্গকে লুটেছেন বাঙালির সম্মান লুটেছেন, অন্যায়ের সঙ্গে দাঁড়িয়েছেন তারা কে কোন দিকে যোগ দিচ্ছেন তা নিয়ে বাঙালির কোনও আগ্রহ নেই। এরা সবাই কোনও কোনও ভাবে অপরাধী। এদের সঙ্গে রাজ্যের মানুষের যোগ নেই।
অনুব্রত মণ্ডলের ঋতব্রত শিবিরে যোগ দেওয়া নিয়ে তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, ববি হাকিম, অরূপ বিশ্বাস মমতার হাত ছেড়েছেন। অনুব্রত মণ্ডল কী এমন ব্যাপার। কেন তাঁর পাশে তাঁর প্রিয় লোকজন নেই তা দিদির দেখা উচিত। অনুব্রত কাকে নিয়ে দল করবে! চললে তো একসঙ্গেই চলতে হবে।
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