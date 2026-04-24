Zee News Bengali
West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপি ২০০ পেলে মাথার একদিকের চুল কমিয়ে বোলপুর ঘুরব: ওপেন চ্যালেঞ্জ অনুব্রতের

West Bengal Assembly Election 2026:  ভোটের সময় কমিশনের বাইকে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সরব অনুব্রত। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 24, 2026, 08:15 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা  ডিজিটাল ব্যুরো: ছাব্বিশে নয়া রেকর্ড। SIR আবহে প্রথম দফায় ভোট পড়ল প্রায় ১০০ শতাংশের কাছাকাছি! 'বিজেপি  ২০০ পেয়ে গেলে একদিকে মাথার চুল কমিয়ে বোলপুর ঘুরব', ওপেন চ্য়ালে়ঞ্জ অনুব্রত মণ্ডলের।

প্রথম দফায় বিধানসভা নির্বাচন শেষ। বুধবার দ্বিতীয় দফায় ভোট কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও পূ্র্ব বর্ধমানে। অনুব্রতের দাবি, 'মানুষ যেভাবে ভোট দিয়েছে, সেই ভোটের একটা বড় অংশ তৃণমূলের পক্ষেই যাবে'। তাঁর সাফ কথা, 'শেষ পর্যন্ত প্রায় ২৩০–২৩৫টি আসন জিতে সরকার গঠন করবে তৃণমূল। সিপিএম এবারও একটিও আসনও পাবে না'। দিলীপ ঘোষকে কটাক্ষ, 'স্বপ্ন সবসময় সত্যি হয় না'। ভোটের সময় কমিশনের বাইকে নিষেধাজ্ঞা নিয়ে সরব অনুব্রত। তিনি বলেন, 'সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। স্ত্রীকে নিয়ে কেউ বাজারেও যেতে পারছে না'।

এদিকে প্রথম দফায় ভোটের পর অনুব্রতের একটি অডিয়ো ক্লিপ এখন ভাইরাল। যেখানে বীরভূমের তৃণমূল নেতাকে বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আমার জীবনে ভাই এমন ভোট দেখি নাই। এই ৯৬-৯৭-৯৮ শতাংশ পোল! ১৫২টা আসনে ভোট হল তো। আমি প্রথমে বলেছিলাম ১৩০টা পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। ১৫-১৬টা পাবে কিনা সন্দেহ আছে, প্রথম দফায়'। এদিন অনুব্রত জানান, 'আমার আসল বক্তব্য ছিল তৃণমূল কংগ্রেস প্রায় ১৩০–১৩৫টি আসন পাবে এবং বিজেপি পাবে মাত্র ১৫–১৬টি আসন'। তাঁর অভিযোগ, বিরোধীরা ইচ্ছাকৃতভাবে সেই বক্তব্যকে ভুলভাবে প্রচার করছে'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Anubrata MandalTMC
