Anubrata Mondal: 'বীরভূমে এগারোটি আসনের প্রার্থী অনুব্রত মণ্ডল!' কাছারিপট্টির নির্বাচনী জনসভা থেকে কেন শোনা গেল এই কথা?
Anubrata Mondal in WB Assembly Election 2026: এই বক্তব্যকে হাতিয়ার করে কাজল-অনুব্রত প্রসঙ্গে বিজেপির কটাক্ষ-- তেলে-জলে এক হবে না। বোলপুর পুরসভার অন্তর্গত ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাছারি পট্টিতে এক নির্বাচনী জনসভা করেন অনুব্রত মণ্ডল। সেখানেই এই কান্ড।
প্রসেনজিৎ মালাকার: 'বীরভূমে এগারোটি আসনের প্রার্থী অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal)!' তৃণমূলের বীরভূম (birbhum) জেলা কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষের এমন মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চর্চা। ভোটের (west bengal assembly election 2026) আবহে ফের আলোচনায় বীরভূম ও অনুব্রত মণ্ডল।
কাছারিপট্টিতে জনসভা
বোলপুর পুরসভার অন্তর্গত ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাছারি পট্টিতে এক নির্বাচনী জনসভা করেন অনুব্রত মণ্ডল।
মমতার মতোই অনুব্রত
সেই সভাতেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তৃণমূল নেতা সুদীপ্ত ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের ২৯৪টি আসনে যেমন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমাদের প্রার্থী, ঠিক তেমনই বীরভূম জেলার ১১টি আসনে প্রার্থী অনুব্রত মণ্ডল'!
রাজনৈতিক মহলে তরজা
সুদীপ্ত ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরেই ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা ও আলোচনা। ঠিক কী বলতে চেয়েছেন সুদীপ্ত? সুদীপ্তর বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চান, বীরভূম জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন এবং নির্বাচনী লড়াইয়ের নেতৃত্বে রয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলই। তবে পালটা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপিশিবির। এ নিয়ে কটাক্ষ করেছেন বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা।
