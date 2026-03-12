English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • Anubrata Mondal: নিয়ম মেনেও ভোটার তালিকায় বাদ জেলার ১১৬০০ জন, কেন? কমিশনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অনুব্রত

Anubrata Mondal: নিয়ম মেনেও ভোটার তালিকায় বাদ জেলার ১১৬০০ জন, কেন? কমিশনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অনুব্রত

Anubrata Mondal on Election Commission: অনুব্রত মণ্ডলের দাবি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই তালিকা থেকেই যদি বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ে যায়, তাহলে তা গণতন্ত্রের জন্যও উদ্বেগের বিষয়।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 12, 2026, 07:33 PM IST
কমিশনকে অনুব্রত কড়া চ্যালেঞ্জ

প্রসেনজিৎ মালাকার: বীরভূমের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে ১১,৬০০ জনের নাম বাদ। সেই ঘটনায় এবার সরাসরি কমিশনকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন অনুব্রত মণ্ডল। ভোটার তালিকা থেকে জেলার বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়াকে কেন্দ্র করে এদিন সরব হয় তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দলের বীরভূম জেলা কোর কমিটি। 

তৃণমূলের দাবি, জেলায় অন্তত ১১,৬০০ জন ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। অথচ যাঁদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের সকলেই জীবিত এবং তাঁরা নির্বাচন কমিশনের নির্ধারিত নিয়ম মেনেই প্রয়োজনীয় আবেদন করেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ভোটাররা যথাযথভাবে ফর্ম জমা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত নথিপত্রও তাঁরা জমা দেন। কিন্তু তারপরও তাঁদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। কেন তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হল? তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন তুলেছে দল। 

এই ঘটনাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে দাবি করে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বীরভূম জেলা কোর কমিটির কনভেনার অনুব্রত মণ্ডল। তিনি রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে বলেন, “একসঙ্গে এত মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া খুবই চিন্তার বিষয়। যাঁদের নাম বাদ গেছে তাঁরা সবাই জীবিত এবং নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নিয়ম মেনে আবেদন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের নাম বাদ পড়েছে কেন, তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রশাসনকে দিতে হবে।” 

অনুব্রত মণ্ডল আরও বলেন, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা প্রয়োজন এবং দ্রুত সমাধান করা উচিত। অনুব্রত মণ্ডলের দাবি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকার গুরুত্ব অপরিসীম। সেই তালিকা থেকেই যদি বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ে যায়, তাহলে তা গণতন্ত্রের জন্যও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া এবং প্রকৃত ভোটারদের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করার ব্যবস্থা করা।

এদিন রাজ্যে গ্যাসের সংকট নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। অনুব্রত মণ্ডলের অভিযোগ, বর্তমানে রান্নার গ্যাসের অভাবে সাধারণ মানুষ চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন। অনেক জায়গায় গ্যাস সিলিন্ডার পাওয়া যাচ্ছে না বা দেরিতে পাওয়া যাচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

পাশাপাশি বিজেপির বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েও কটাক্ষ করেন অনুব্রত মণ্ডল। তিনি বলেন, রথযাত্রা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জনসভা করে বিজেপি রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করছে। তবে তাঁর দাবি, এসব কর্মসূচির মাধ্যমে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোনও প্রভাব ফেলা যাবে না। অনুব্রত মণ্ডল স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। বিজেপি যতই কর্মসূচি করুক, বাংলার মানুষ তাদের বিশ্বাস করে না।” 

অনুব্রত মণ্ডলের দাবি, উন্নয়নের ভিত্তিতেই আগামী নির্বাচনে আবারও তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের সমর্থন পাবে। এদিন তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছে, ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া মানুষের বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশনের কাছেও তারা বিষয়টি তুলে ধরবে। পাশাপাশি প্রকৃত ভোটারদের অধিকার রক্ষায় দল সবসময় তাদের পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে জেলা নেতৃত্ব।

