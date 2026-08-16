/উদ্ধার প্রায় ৮০০ গ্রাম সোনা, ৩০০-র বেশি রহস্যময় দলিল! ফের গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল

পিয়ালী মিত্র: অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন ফের পুলিসের হাতে গ্রেফতার। এক সময় গোরু পাচার মামলায় CBI-এর হাতে গ্রেফতার হওয়া সায়গল এবার বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল ওরফে নাজিমুদ্দিন মণ্ডলকে ঘিরে ভুয়ো DCR ও রাজস্ব ফাঁকির মামলায় বীরভূম জেলা পুলিসের হাতে গ্রেফতার হলেন। প্রায় ২২ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বোলপুরের ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
তল্লাশিতে সায়গলের ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় ১৩ লক্ষ টাকা, ৭৫০ গ্রামের বেশি সোনা এবং ৩০০-র বেশি গুরুত্বপূর্ণ নথি। উদ্ধার হওয়া নথির মধ্যে বিপুল সংখ্যক জমির দলিল রয়েছে বলে পুলিস সূত্রে খবর।
একসময় অনুব্রতের ছায়াসঙ্গী
সায়গল হোসেনের নাম অবশ্য বীরভূমের তদন্তে নতুন নয়। পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের কনস্টেবল হিসেবে চাকরি করার পর তিনি দীর্ঘদিন তৎকালীন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে কাজ করেন। গোরু পাচার মামলার তদন্তে তাঁর বিপুল সম্পত্তি ও আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি সামনে আসে। CBI-এর তদন্তে তাঁর নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে একাধিক জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট, এমনকি পেট্রল পাম্পের সন্ধান পাওয়ার দাবি করা হয়েছিল।
CBI-এর দাবি ছিল, ২০১৫ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে পুলিসের চাকরি থেকে সায়গলের আয় ছিল প্রায় ২৬.৩৫ লক্ষ টাকা, অথচ সেই সময়ের মধ্যেই তাঁর ও পরিবারের নামে বিপুল সম্পত্তি তৈরি হয়। এই আয়-সম্পত্তির অসামঞ্জস্যই তদন্তকারীদের সন্দেহের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে।
২০২২-এ গোরু পাচার মামলায় CBI-এর হাতে
৯ জুন ২০২২, গোরু পাচার মামলায় সায়গলকে গ্রেফতার করে CBI। তদন্তকারী সংস্থার অভিযোগ ছিল, তিনি শুধু অনুব্রতের নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না, অনুব্রত ও গোরু পাচারকারবারিদের মধ্যে যোগাযোগ এবং বেআইনি অর্থ লেনদেনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে কাজ করতেন। CBI-এর চার্জশিটে দাবি করা হয়, গোরু পাচারকারবারি এনামুল হক এবং শেখ আবদুল লতিফের কাছ থেকে অনুব্রতের হয়ে বেআইনি টাকা সংগ্রহ করতেন সায়গল। ২০১৭ সালে এনামুল হক ও সায়গলের মধ্যে ১৬টি ফোন কলের কথাও তদন্তে উঠে আসে।
তদন্তে সায়গলের বিপুল সম্পত্তিরও হদিস মেলে। CBI-এর বিভিন্ন পর্যায়ের তদন্তে তাঁর নামে ও পরিবারের সদস্যদের নামে বহু সম্পত্তির নথি সামনে আসে। এমনকী অনুব্রত মণ্ডল ও সায়গলের মধ্যে যৌথ সম্পত্তির নথি পাওয়ার দাবিও করেছিল CBI।
সেই তদন্তেই উঠে এসেছিল টুলু মণ্ডলের নাম
আর এখানেই বর্তমান মামলার সঙ্গে সায়গলের পুরনো মামলার যোগসূত্র গুরুত্বপূর্ণ। গোরু পাচার মামলায় সায়গলকে জিজ্ঞাসাবাদের পরই বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল ওরফে নাজিমুদ্দিন মণ্ডলের নাম তদন্তকারীদের সামনে আসে বলে সে সময়ের রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল। টুলুর সঙ্গে সায়গলের ঘনিষ্ঠতার কথাও তদন্তে উঠে আসে। এমনকি সায়গলের ব্যবসা টুলু দেখতেন- এমন অভিযোগও সে সময় সামনে এসেছিল।
২০২২ সালেই টুলু মণ্ডলের বাড়ি ও বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে ED তল্লাশি চালায়। সেই সময় তাঁর পাথর ব্যবসা, সম্পত্তি এবং অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ বৃত্তের সঙ্গে যোগাযোগ তদন্তকারীদের নজরে আসে।
এবার সেই টুলু মামলাতেই সায়গল গ্রেফতার
বছর চারেক পর ফের সেই যোগসূত্রই সামনে। ভুয়ো DCR ব্যবহার করে কোটি কোটি টাকার রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে বীরভূম জেলা পুলিসের তদন্তে এবার গ্রেফতার সায়গল হোসেন। তদন্তকারীদের দাবি, টুলু মণ্ডলকে ঘিরে চলা এই তদন্তে সায়গলের আর্থিক ভূমিকা ও তাঁর হাতে থাকা নথির গুরুত্ব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
তল্লাশিতে বিপুল সংখ্যক জমির দলিল, সোনা এবং নগদ টাকা উদ্ধারের ফলে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে- এই সম্পত্তি ও নথিগুলির সঙ্গে টুলু মণ্ডলের পাথর ব্যবসা এবং ভুয়ো DCR চক্রের কোনও আর্থিক যোগ রয়েছে কি না। অর্থাৎ, যে সায়গল হোসেন একসময় অনুব্রত মণ্ডলের ছায়াসঙ্গী হিসেবে পরিচিত ছিলেন, গোরু পাচার মামলায় যার বিপুল সম্পত্তির হদিস পেয়েছিল CBI-ED, সেই সায়গলই এবার বীরভূমের পাথর-রাজস্ব ফাঁকির মামলায় ফের পুলিসের জালে। আর তদন্তের কেন্দ্রে থাকা টুলু মণ্ডলের নামও তাঁর পুরনো তদন্তের সূত্রেই আগেই উঠে এসেছিল।
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