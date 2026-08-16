Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /উদ্ধার প্রায় ৮০০ গ্রাম সোনা, ৩০০-র বেশি রহস্যময় দলিল! ফের গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল

উদ্ধার প্রায় ৮০০ গ্রাম সোনা, ৩০০-র বেশি রহস্যময় দলিল! ফের গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল

Anubrata Mondal's ex-bodyguard Saigal Hossain arrested: অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন ফের পুলিসের হাতে গ্রেফতার। এক সময় গোরু পাচার মামলায় CBI-এর হাতে গ্রেফতার হওয়া সায়গল এবার বীরভূমের পাথর ব্যবসায়ী টুলু মণ্ডল ওরফে নাজিমুদ্দিন মণ্ডলকে ঘিরে ভুয়ো DCR ও রাজস্ব ফাঁকির মামলায় বীরভূম জেলা পুলিসের হাতে গ্রেফতার হলেন। প্রায় ২২ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর বোলপুরের ফ্ল্যাট থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। 

Written BySoumita Khan
Published: Aug 16, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 10:49 AM IST
উদ্ধার প্রায় ৮০০ গ্রাম সোনা, ৩০০-র বেশি রহস্যময় দলিল! ফের গ্রেফতার অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'অনেক দাগি লোক নেতা, MLA-MP হয়ে গেছে'! বিস্ফোরক মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ
2
3
4
5