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চেয়ারে বসে অনুব্রত! জুতো দেখিয়ে চোখের সামনে পার্টি অফিসে চলল ভাঙচুর...

Anubrata Mandal:  রাজ্যে পালাবদলের পর বীরভূমে আক্রান্ত খোদ অনুব্রত মণ্ডল! সিউড়িতে তাঁর সামনেই পার্টি চলল ভাঙচুর।

Published: Sep 30, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 07:14 PM IST
চেয়ারে বসে অনুব্রত! জুতো দেখিয়ে চোখের সামনে পার্টি অফিসে চলল ভাঙচুর...
Image Credit: অনুব্রতের সামনেই পার্টি অফিসে ভাঙচুর

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