/চেয়ারে বসে অনুব্রত! জুতো দেখিয়ে চোখের সামনে পার্টি অফিসে চলল ভাঙচুর...

প্রসেনজিত্ মালাকার: বদলে বাংলায় এবার অনুব্রত মণ্ডলের কার্যালয়ে ভাঙচুর। কেষ্টর সামনে এবার 'চড়াম-চড়াম'! বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে পুলিস। ঘটনাটি ঘটেছে সিউড়িতে।
একসময়ে যিনি ছিলেন 'বীরভূমের বাঘ', রাজ্যে পালাবদলের পর সেই অনুব্রতের সামনে পার্টি অফিসে চলল ভাঙচুর! বিজেপি ক্ষমতার আসার পর, এদিনই প্রথম সিউড়িতে পার্টি অফিসে এসেছিলেন অনুব্রত। কিছুক্ষণ পরেই পার্টি অফিসে ঢুকে পড়েন ৩ যুবক। এরপর সটান চলে যান যে অনুব্রত যে ঘরে বসেছিলেন, সেই ঘরে। তাঁর সামনেই চোখের নিমেষে শুরু হয় ভাঙচুর। তছনছ করে দেওয়া হয় টেবিল-চেয়ার দলের পতাকা।
কী বলছে হামলাকারীরা? গাছের ডাল হতে অনুব্রতর টেবিলের উলটো দিকে থাকা যুবক বলতে থাকে, ১৫ বছর ধরে আপনি অত্য়াচার করে গিয়েছেন। আমরা খেটে খাই। আমাদের উপরে অত্যাচার করেছেন। আমাদের মারধর করেছেন। তার পরেও কীভাবে এখন পার্টি অফিসে ঢুকে বসে রয়েছেন?
দল দুভাগ হওয়ার পর অনুব্রত মণ্ডল এখন ঋতব্রত শিবিরে। বর্তমানে তিনি জেলার সভাপতিও। তার পরেও এমন বিক্ষোভ থেকে বাঁচতে পারলেন না অনুব্রত। লাঠি হতে এক যুবক যখন তাঁর টেবিলে বিশাল জোরে বাড়ি মারেন সেইসময় টেবিলের ভাঙা কাচ এসে লাগে অনুব্রতর গায়ে। মাথায় গামছা বাঁধা এক যুবক লাঠির বাড়ি মারে দেওয়ালে থাকা এসি-র উপরে।
এদিকে ঘটনার পর অনুব্রতকে কয়েকজন মিলে পার্টি অফিস থেকে বের করে নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যায়। আপনি কি আহত? পার্টি অফিস থেকে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অনুব্রত বলেন, 'আমি কিছু শুনিনি'।
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