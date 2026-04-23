Anubrata Mondal: ভোট দিয়ে বেরিয়ে ভোটের রেজাল্ট নিয়ে অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস অনুব্রতর; চমকে দেওয়া কী বললেন কেষ্ট?

Anubrata Mondal: ভোট দিয়ে বেরিয়ে ভোটের রেজাল্ট নিয়ে অবিশ্বাস্য পূর্বাভাস অনুব্রতর; চমকে দেওয়া কী বললেন কেষ্ট?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বঙ্গে ভোট (West Bengal Assembly Election 2026) মানেই অনুব্রত মণ্ডলের (Anubrata Mondal) স্পেশাল 'দাওয়াই'। কখনও গুড় বাতাসা, কখনও চড়াম-চড়াম ঢাক, কখনও আবার পাচন। সংশ্লিষ্ট মহলের মত, গরু পাচার মামলায় গ্রেফতারির পরে তিনি কিছুটা সংযত হয়েছিলেন। কিন্তু ফের স্বমহিমায় বীরভূমের দাপুটে নেতা কেষ্ট তথা অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal)। এবার ভোটবঙ্গে তিনি ভোটের রেজাল্ট নিয়ে বললেন বিস্ফোরক কথা।
আরও বড়: BJP's CM Candidate: বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গ বাঙালি মুখ্যমন্ত্রীই পাবে, নির্বাচনী-আবহে বড় ঘোষণা অমিত শাহের
মেজাজেই অনুব্রত
ভোটবাংলায় ফের স্বমহিমায় কেষ্ট মণ্ডল। কখনও সাঁজোয়া গাড়ি খেয়ে নেওয়ার হুমকি, কখনও আবার অন্যরকম ভোটের কথাও বলছেন বীরভূমের 'বাঘ' কেষ্ট। আজ, বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোটের দিন মেজাজেই অনুব্রত মণ্ডল। সকাল সকাল ভোট দিলেন তিনি। ভোট দিয়ে বেরিয়েই সাংবাদিকদের বললেন, 'মমতা ২৩০ + পাবেনই'! বীরভূমের বোলপুরের ভগবতী নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়ে কন্যা সুকন্যা মণ্ডলকে নিয়ে ভোট দেন অনুব্রত। বুথের বাইরে বেরিয়ে তৃণমূল নেতা বলেন, 'খুব ভালো ভোট হচ্ছে। ভোট দিলাম। খুব ভালো লাগল। আপনারাও সুষ্ঠু ভাবে ভোট দিন। গরম পড়েছে। ঠান্ডা ঠান্ডা, কুল কুল, ভোট হবে আরামসে।'
মোটের উপর শান্তিপূর্ণ
বীরভূমের মোটের উপর শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে বলেই খবর নির্বাচন কমিশন সূত্রে। নানুরে বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে তৃণমূলের কর্মীরা চলে আসায় লাঠিচার্জ করে পুলিস। লাভপুরে বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। মারের চোটে মাথা ফেটেছে বিজেপি কর্মীর। কাঠগড়ায় দাঁড়া করানো হয়েছে তৃণমূল।
দুধকুমার
ওদিকে মৌরেশ্বরের ব্রাহ্মণবড়া গ্রামে বিজেপির প্রার্থী দুধকুমার মন্ডল নিজের ১৫২ নম্বর বুথে ভোট দিলেন। তাছাড়া অন্যান্য বুথেও ঘুরে দেখলেন অবাধ এবং অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন হচ্ছে কি না! ভোট দেওয়ার আগে চায়ের আড্ডায় দেখা গেল বিজেপি প্রার্থী দুধকুমার মন্ডলকে।
আরও বড়: Amit Shah on Kolkata: কবির স্বপ্নের 'তিলোত্তমা' কলকাতাকে 'বস্তির শহর' বললেন অমিত শাহ; 'টাটা, গুড বাই' জানালেন মমতাকে
বীরভূমের ভোট-ছবি
প্রসঙ্গত, বুধবার সন্ধে নাগাদই খবর এসেছিল, বড়সড় ভাঙন হুমায়ুন কবীরের দলে। রাত পোহালেই নির্বাচন। তার আগে শেষ মুহূর্তে ফের বীরভূমে বড়সড় ভাঙন ধরে হুমায়ুন কবীরের দল আমজনতা উন্নয়ন পার্টিতে। ভোটের জন্য টাকা দেওয়া হবে বলে টাকা না দেওয়ার অভিযোগ তুলে গতকাল বীরভূমের ৩ জন গুরুত্বপূর্ণ নেতানেত্রী আমজনতা উন্নয়ন পার্টি ছেড়ে বীরভূম জেলার সভাধিপতি ও তৃণমূল নেতা কাজল শেখের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। জানা গিয়েছে, বীরভূম জেলার দুবরাজপুর বিধানসভার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী শুভাশিস দাস, সিউড়ি-দুবরাজপুর এলাকার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির অবজারভার রুবিনা বিবি এবং নানুর বিধানসভার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী চিরণ দাস তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। তারপর, আজ একই অভিযোগ তুলে ফের বীরভূমের লাভপুর বিধানসভার আমজনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী সামাদ শেখ লাভপুর বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী অভিজিৎ সিনহার হাত ধরে আমজনতা উন্নয়ন পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দেন।
