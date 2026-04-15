est Bengal Assembly Election 2026: রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ঝাঁপাতে জানে, সব খেয়ে নেবে: ভোট আসতেই চেনা মেজাজে অনুব্রত

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026:  'বিজেপির কোনও লোকজন নেই। পুলিসকে ভয় দেখাচ্ছে। ইলামবাজারে সাঁজোয়া না ফাঁজোয়া গাড়ি, বাবার জীবনে দেখিনি'

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Apr 15, 2026, 10:35 PM IST
হুংকার অনুব্রতের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'পশ্চিমবাংলা হচ্ছে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের জায়গা'। ভোট আসতেই ফের মেজাজে অনু্ব্রত মণ্ডল। বললেন, 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার কীভাবে ঝাঁপাতে হয়, সেটা জানে। সব খেয়ে নেবে'।

Add Zee News as a Preferred Source

শিয়রে ছাব্বিশ। ২৩ এপ্রিল প্রথম দফাতেই ভোট বীরভূমে। প্রস্তুত একেবারে শেষ পর্যায়ে। বিভিন্ন জায়গায় রুটমার্চ করছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। আজ, বুধবার বোলপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিনহার সমর্থনে ইলামবাজারে রোড-শো করলেন দেব। ছিলেন অনু্ব্রত মণ্ডল।

রোড-শো শেষে অনু্ব্রত বলেন, 'ওদের কোনও লোকজন নেই। পুলিসকে ভয় দেখাচ্ছে। ইলামবাজারে সাঁজোয়া না ফাঁজোয়া গাড়ি, বাবার জীবনে দেখিনি'। তাঁর কটাক্ষ, 'ছোটখাটো যুদ্ধ হতে পারে। আমেরিকার সঙ্গে ইন্ডিয়ার। তারজন্য এনেছে বোধহয়'।

এদিকে বাংলার দু'দফায় নির্বাচনে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কমিশন। রাজ্যে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে  শতাধিক কোম্পানি CRPF. সূত্রের খবর, এবারের ভোটে রাজ্যে মোতায়েন করা হতে পারে। প্রায় ২০০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী (CAPF)। সংখ্যার হিসেবে যা প্রায় ২ লক্ষ নিরাপত্তাকর্মী— বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে যা কার্যত রেকর্ড।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026Anubrata MondalBirbhum
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

