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বদলের বাংলায় কেষ্টনামা! মমতার হাত ছাড়তেই... এবার সশস্ত্র দেহরক্ষী অনুব্রতের!

থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে হামলার পর এবার নিরাপত্তা বাড়ল অনুব্রত মণ্ডলের। বীরভূম জেলা পুলিসের তরফে কেষ্টকে একজন সশস্ত্র দেহরক্ষী দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 09, 2026, 06:38 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 07:27 PM IST
বদলের বাংলায় কেষ্টনামা! মমতার হাত ছাড়তেই... এবার সশস্ত্র দেহরক্ষী অনুব্রতের!
Image Credit: এবার সশস্ত্র দেহরক্ষী অনুব্রতের!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বদলের বাংলায় কেষ্টনামা! মমতার হাত ছাড়তেই... এবার সশস্ত্র দেহরক্ষী অনুব্রতের!
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