English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Anubrata Mondal: আইসি-কে কুকথা কাণ্ডে আত্মসমর্পন কেষ্টর!

Anubrata Mondal: বোলপুর থানার আইসি-কে কুকথা কাণ্ডে এবার আদালতে আত্মসমর্পণ করলেন অনুব্রত মণ্ডল। এদিন বেলা সাড়ে ১০টা নাগাদ বোলপুর মহকুমা আদালতে এসে আত্মসমর্পণ করেন কেষ্ট।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Aug 18, 2025, 01:55 PM IST
Anubrata Mondal: আইসি-কে কুকথা কাণ্ডে আত্মসমর্পন কেষ্টর!

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: বোলপুর থানার আইসি-কে গালিগালাজ কাণ্ডে তিন মাস পর আদালতে আত্মসমর্পণ অনুব্রত মণ্ডলের(Anubrata Mondal)। আদালত সূত্রের খবর, বীরভূম জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি তথা তৃণমূলের কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল আজ সোমবার বোলপুর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং জামিনের আবেদন জানান। দুপুর দু’টোয় এই মামলায় বিচারকের রায় ঘোষণার কথা রয়েছে।

আরও পড়ুন:Soldier Assaulted: ধিক্কার! সেনা জওয়ানকে খুঁটিতে বেঁধে বেধড়ক মা*র যোগীরাজ্য, ভাইরাল ভিডিয়োয় তোলপাড়...

প্রসঙ্গত, গত ২৯ মে বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে ফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন অনুব্রত মণ্ডল। পরে সেই অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার পর পুলিস অনুব্রতকে নোটিস পাঠায় এবং বোলপুর এসডিপিও অফিসে তিনি হাজিরাও দেন। তবে এরপর তিনি আর আদালতে হাজির হননি।

অবশেষে প্রায় তিন মাস পর, আজ বোলপুর মহকুমা আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলেন অনুব্রত মণ্ডল। এখন আদালতের রায় কী হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

আরও পড়ুন:Partha Chatterjee: বড়সড় সুপ্রিম স্বস্তি! জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কিন্তু এখনই...

উল্লেখ্য, গত ২১ জুলাই তৃণমূলের ধর্মতলার সমাবেশেও কেষ্ট অন্তরালে ছিলেন, যা নিয়ে জোর চর্চা হয়। তবে ঠিক তার পরেই মুখ্যমন্ত্রী বীরভূমে গিয়ে অনুব্রতর সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন। পরে অনুব্রতকে কোর কমিটির আহ্বায়ক করা হয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে। স্বমহিমায় ফেরেন কেষ্ট।

এমনকী তাঁকে 'ওয়াই প্লাস উইথ এসকর্ট' পর্যায়ের নিরাপত্তা দেওয়া হয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী তো বটেই, বাড়িতেও নিরাপত্তারক্ষীদের পুনর্বহাল করে রাজ্য প্রশাসন। 

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Anubrata Mondal NewsKeshto surrenderIC abuse caseWest Bengal PoliticsTMC Leader ControversyAnubrata updateZee 24 GhantaBengal police caseBirbhum NewsTMC Latest
পরবর্তী
খবর

Bangladesh: ৭ মাসে স্বামীর হাতে ১১৩ খুন! হাঁড়িতে রান্না হচ্ছে মাংস, স্ত্রীকে মেরে হাসপাতালে ফেলে দিয়ে ফেরার....
.

পরবর্তী খবর

Khyber Pakhtunkhwa Flash Floods: দেশ জুড়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি! খাইবার পাখতুনখোয়া-হড়প...