Anubrata Mondal: লিড দিতে হবে নাহলে: ভোট ঘোষণা হতেই ফের স্বমহিমায় কেষ্ট

Anubrata Mondal: লিড দিতে হবে নাহলে: ভোট ঘোষণা হতেই ফের স্বমহিমায় কেষ্ট
Anubrata Mondal: : 'এই ওয়ার্ড বড় লিড নিশ্চিত করতে হবে। সব সুবিধা নেবেন,আর ভোটের সময় পাশে থাকবেন না। এটা চলবে না'।
প্রসেনজিত্ মালাকার: বাংলায় ভোটের দামামা বাজতেই ফের স্বমহিমায় অনুব্রত মণ্ডল। তৃণমূলকর্মীদের তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'লিড দিতেই হবে। লিড না হলে পাশে থাকব না'।
ছাব্বিশে বাংলার ২ দফায় বিধানসভা ভোট। ২৯১ আসনে প্রার্থীতালিকাও ঘোষণা করেছে তৃণমূল। আজ, বৃহস্পতিবার বোলপুরে ২২ নম্বর ওয়ার্ডে জোড়াসাঁকো শিবতলায় এক সভায় অনুব্রত বলেন, 'এই ওয়ার্ড বড় লিড নিশ্চিত করতে হবে। সব সুবিধা নেবেন,আর ভোটের সময় পাশে থাকবেন না। এটা চলবে না'। তাঁর কথায়, 'অনেক হয়েছে, এবার শুধু কথায় নয়, ভোটের ফলাফলে লিড দেখাতে হবে'।
আবেগপ্রবণ কণ্ঠে অনুব্রত বলেন, 'আমরা যদি কোনও ভুল করে থাকি,তাহলে জোড় হাতে ক্ষমা চাইছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণ মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছেন, তাই ভোটে সমর্থন প্রত্যাশা করাই স্বাভাবিক'।”
গতকাল বুধবার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়ার অভিযোগে বোলপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল করেছিল তৃণমূল। মিছিল শেষে অনুব্রত বলেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ২৩০ থেকে ২৩৫টি আসনে জয়লাভ করবে। পাশাপাশি বীরভূম জেলার ১১টি আসনেই তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ের দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, সব প্রার্থীই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী।
বীরভূমে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা
---
দুবরাজপুর- পরেশচন্দ্র বাউরি
সিউড়ি - উজ্জ্বল চ্যাটার্জি
বোলপুর - চন্দ্রনাথ সিনহা
নানুর - বিধানচন্দ্র মাঝি
লাভপুর - অভিজিৎ সিনহা (রানা)
সাঁইথিয়া - নীলাবতী সাহা
ময়ূরেশ্বর - অভিজিৎ রায়
রামপুরহাট - আশিস ব্যানার্জি
হাঁসন - ফয়েজুল হক (কাজল শেখ)
নলহাটি- রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং
মুরারই -মোশারফ হোসেন
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)