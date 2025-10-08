Anubrata Mondal: 'এবার ভোট খুব টাফ', ছাব্বিশের আগে দলের কর্মীদের সতর্ক করলেন অনুব্রত...
Anubrata Mondal: 'নিজেদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকলে তা মিটিয়ে নিন, সবাই একসঙ্গে লড়ুন। মহিলারাই আমাদের মূল শক্তি। তাঁদের বেশি করে যুক্ত করুন'।
প্রসেনজিত্ মালাকার: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। 'এবার ভোট খুব টাফ', ছাব্বিশে আগে বীরভূমের তৃণমূল কর্মীদের সর্তক করে দিলেন খোদ অনুব্রত মণ্ডলই। বললেন, 'সবাই এক হয়ে মাঠে নামতে হবে'।
পুজো শেষ। জেলায় জেলায় এখন বিজয়া সম্মিলনী করছে তৃণমূল। ব্যতিক্রম নয় বীরভূম। আজ, বুধবার জেলায় তৃণমূলের কোর কমিটির বিজয়া সম্মিলনী হয়ে গেল বোলপুরে প্রেক্ষাগৃহে। অনুব্রত বলেন, 'আমরা নেতারা মুখে বলি, কিন্তু আসল কাজ করেন ব্লক, অঞ্চল সভাপতি ও কর্মীরা। ছাব্বিশের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মুখ্যমন্ত্রী করতে বীরভূম থেকে ১১টি আসনেই জয় নিশ্চিত করতে হবে। নিজেদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকলে তা মিটিয়ে নিন, সবাই একসঙ্গে লড়ুন। মহিলারাই আমাদের মূল শক্তি। তাঁদের বেশি করে যুক্ত করুন'। ভোটারদের তালিকায় কারচুপি রুখতে বিএলওদের নিয়ে বৈঠক করার নির্দেশ দিলেন অনুব্রত।
বিজয়া সম্মেলনীতে চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'বিহারে দেখেছেন কিভাবে এসআইআর হল। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে। বিহারে ১০-১২ শতাংশ ভোট এদিক-ওদিক হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এমন চেষ্টা হতে পারে, তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে'। ১১ থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত বীরভূমের ২৭টি জায়গায় বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হবে। নির্ধারিত সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।
