English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Anubrata Mondal: 'এবার ভোট খুব টাফ', ছাব্বিশের আগে দলের কর্মীদের সতর্ক করলেন অনুব্রত...

Anubrata Mondal:  'নিজেদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকলে তা মিটিয়ে নিন, সবাই একসঙ্গে লড়ুন। মহিলারাই আমাদের মূল শক্তি। তাঁদের বেশি করে যুক্ত করুন'।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 8, 2025, 09:46 PM IST
Anubrata Mondal: 'এবার ভোট খুব টাফ', ছাব্বিশের আগে দলের কর্মীদের সতর্ক করলেন অনুব্রত...

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন।  'এবার ভোট খুব টাফ', ছাব্বিশে আগে বীরভূমের তৃণমূল কর্মীদের সর্তক করে দিলেন খোদ অনুব্রত মণ্ডলই। বললেন, 'সবাই এক হয়ে মাঠে নামতে হবে'।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Khagen Murmu Attack in Nagrakata: নাগরাকাটা কাণ্ডে বড় আপডেট, খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর 'হামলা'য় অবশেষে...

পুজো শেষ। জেলায় জেলায় এখন বিজয়া সম্মিলনী করছে তৃণমূল। ব্যতিক্রম নয় বীরভূম। আজ, বুধবার জেলায় তৃণমূলের কোর কমিটির বিজয়া সম্মিলনী হয়ে গেল বোলপুরে প্রেক্ষাগৃহে। অনুব্রত বলেন, 'আমরা নেতারা মুখে বলি, কিন্তু আসল কাজ করেন ব্লক, অঞ্চল সভাপতি ও কর্মীরা। ছাব্বিশের নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফের মুখ্যমন্ত্রী করতে বীরভূম থেকে ১১টি আসনেই জয় নিশ্চিত করতে হবে। নিজেদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকলে তা মিটিয়ে নিন, সবাই একসঙ্গে লড়ুন। মহিলারাই আমাদের মূল শক্তি। তাঁদের বেশি করে যুক্ত করুন'। ভোটারদের তালিকায় কারচুপি রুখতে  বিএলওদের নিয়ে বৈঠক করার নির্দেশ দিলেন অনুব্রত।

আরও পড়ুন:  North Bengal Flood: উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের পাশে 'অভিষেক সেনা', জলপাইগুড়িতে রাতভর...

বিজয়া সম্মেলনীতে চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, 'বিহারে দেখেছেন কিভাবে এসআইআর হল। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে ভোটের ফলাফল প্রভাবিত করতে পারে। বিহারে ১০-১২ শতাংশ ভোট এদিক-ওদিক হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গেও এমন চেষ্টা হতে পারে, তাই সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে'। ১১ থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত বীরভূমের ২৭টি জায়গায় বিজয়া সম্মেলনী অনুষ্ঠিত হবে।  নির্ধারিত সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
BirbhumTMCAnubrata Mondal
পরবর্তী
খবর

Khagen Murmu Attack in Nagrakata: নাগরাকাটা কাণ্ডে বড় আপডেট, খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর 'হামলা'য় অবশেষে...
.

পরবর্তী খবর

Noble Prize 2025: কোয়ান্টাম মেকানিক্সের যুগান্তকারী আবিষ্কার স্বীকৃতি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল...