TMC VS BJP in West Bengal: অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহও বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, ২৩ তারিখে ভোট পর্ব মিটে গেলে রাজ্যের রাজনীতিতে বিজেপির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠবে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 18, 2026, 06:16 PM IST
Anubrata Mondal: কেউ রুখতে পারবে না মমতাকে, ২৩০ থেকে ২৩৫ পাবে তৃণমূল: আগ বাড়িয়ে বড় কথা বলে দিলেন বড় নেতা
তৃণমূলের জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী কর্মীরা

প্রসেনজিত্‍ মালাকার: গ্যাসের দাম বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত গ্যাস না পাওয়ার অভিযোগে বোলপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিল করল তৃণমূল কংগ্রেস মিছিলে অংশ নেন দলের জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল এবং বোলপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। মিছিল থেকে সাধারণ মানুষের ভোগান্তির বিষয়টি তুলে ধরা হয়।

মিছিল শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুব্রত মণ্ডল আসন্ন নির্বাচন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে ২৩০ থেকে ২৩৫টি আসনে জয়লাভ করবে। পাশাপাশি বীরভূম জেলার ১১টি আসনেই তৃণমূল প্রার্থীদের জয়ের দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, সব প্রার্থীই দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী।

বড় কথা বলে দিলেন অনুব্রত মণ্ডল

অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহও বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, ২৩ তারিখে ভোট পর্ব মিটে গেলে রাজ্যের রাজনীতিতে বিজেপির অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠবে। মিছিলকে ঘিরে বোলপুর শহরে রাজনৈতিক উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়।

প্রসঙ্গত ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল। মঙ্গলবার ২৯১ আসনে দলীয় প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়। আর সেই প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই দেখা যায়, এবার বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়েছে কাজল শেখকে। 

বীরভূমের হাঁসন বিধানসভা আসনে প্রার্থী কাজল শেখ। কিন্তু প্রার্থীতালিকায় নেই অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বিকাশ রায় চৌধুরী। আর তারপরই বীরভূম রাজনীতিতে শুরু হয়ে গিয়েছে জোর জল্পনা।

জেলায় প্রভাব কমছে অনুব্রত মণ্ডলের?

কিন্তু সূত্রের খবর, জেলা রাজনীতিতে বিকাশ রায় চৌধুরী অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। সেখানে এবার তাঁকে প্রার্থী না করে সিউড়ি কেন্দ্র থেকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়কে। ফলে বিকাশ রায় চৌধুরীর নাম তালিকায় না থাকায় রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে যে, জেলা রাজনীতিতে কি তবে এবার অনুব্রত মণ্ডলের প্রভাব কমছে? সেইসঙ্গে প্রভাব কমছে অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ শিবিরেরও?

প্রসঙ্গত, গরু চুরি মামলায় দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। দীর্ঘ দেড় বছরের উপর কারাবাসের পর ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরে জেলমুক্তি ঘটে অনুব্রত মণ্ডলের। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর দলে আর কোনও বড় পদ পাননি। কারাবাসের সময়েই হারিয়েছেন জেলা সভাপতির পদ। বীরভূম জেলার মাথায় দায়িত্বে বসানো হয় তৃণমূলের একটি কোর কমিটিকে। যদিও সেখানে কাজল শেখের একচ্ছত্র ক্ষমতা নয়। 

 'পদের মায়া করি না'

এহেন পরিস্থিতিতে বীরভূম তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে একবার বলতেও শোনা যায় যে, 'পদের মায়া করি না, পদ না পেলে অম্বল হয়ে যাবে এমনটা নয়।' তারপর বীরভূমের ইলামবাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনে ফের স্বমূর্তিতে ধরা দিয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল। বলেছিলেন, “চড় মেরে বুঝিয়ে দাও, ৬০ হাজার ভোটে লিড দিতে হবে।” তবে এবার প্রার্থীতালিকায় যেন অন্য গন্ধ পাচ্ছেন রাজনীতিবিদরা।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

West Bengal Assembly Election 2026, Anubrata Mondal, Mamata Banerjee, TMC, BJP, LPG price hike
Weather Updates: আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ধেয়ে আসছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল ঝড়বৃষ্টি; জেলায় জেলায় অরেঞ্জ অ্যালার্ট
