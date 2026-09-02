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সরকারি স্কুলে উপস্থিতি সিস্টেমে বিরাট বদল, আপডেট এবার সরাসরি অভিভাবকের মোবাইলে

School attendance app: পড়ুয়াদের দেওয়া আইডি কার্ডে যুক্ত করা হয়েছে একটি 'আরএফআইডি'। ‘ডিভাইন অ্যাকাডেমি’ নামে একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে অভিভাবকদের স্মার্টফোনে স্বয়ংক্রিয় নোটিফিকেশন পৌঁছে যাবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 02, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:03 PM IST
সরকারি স্কুলে উপস্থিতি সিস্টেমে বিরাট বদল, আপডেট এবার সরাসরি অভিভাবকের মোবাইলে

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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