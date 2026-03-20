Zee News Bengali
Arabul Islam: পুলিসকে হুমকি, থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি; 'ক্যানিং পূর্বে ও ভাঙড়ে জিতবে আইএসএফ-ই', আরাবুল

Arabul Islam: পোলেরহাট সবজি বাজার থেকে পোলেরহাট গরুহাটা পর্যন্ত কয়েক হাজার কর্মী নিয়ে মিছিল করলেন আরাবুল ইসলাম। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শওকত মোল্লাকে হুঁশিয়ারি দেন। পাশাপাশি দিলেন পুলিসকে হুঁশিয়ারি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 20, 2026, 12:53 PM IST
ভোটের অঙ্কে কী প্রভাব ফেলবেন আরাবুল? (ফাইল ছবি)

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভাঙড়ে (Bhangar) আইএসএফে'র (ISF) ছেলেদের মিথ্যা কেস দিয়ে ফাঁসানো হলে থানা অচল করে দেব, থানা থেকে কোনও অফিসার বের হতে পারবেন না, কড়া হুঁশিয়ার আরাবুল ইসলামের (Arabul Islam)। ফুরফুরা শরীফে (Furfura Sharif Hooghly) আইএসএফে'র রাজ্য পার্টি অফিস থেকে আইএসএফে'র ঝান্ডা ধরে তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগদান করলেন ভাঙড়ের দাপটে নেতা আরাবুল ইসলাম (Arabul Islam)।

আরও পড়ুন: Mamata Banerjee: 'পশ্চিমবঙ্গে জারি অঘোষিত জরুরি অবস্থা, বাংলাকে দখল করার চেষ্টা চলছে': কমিশনে বিস্ফোরক মমতা

আরাবুলের হুঁশিয়ারি 

আইএসএফে যোগ দিয়ে ভাঙড়ে আসতেই পোলেরহাট সবজি বাজার থেকে পোলেরহাট গরুহাটা পর্যন্ত কয়েক হাজার কর্মী নিয়ে মিছিল করেন আরাবুল ইসলাম। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরাবুল ইসলাম শওকত মোল্লাকে হুঁশিয়ারি দেন। পাশাপাশি পুলিসকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন আরাবুল ইসলাম।

'জিতবে আইএসএফ-ই'

আরাবুল বলেন, ভাঙড়ে আইএসএফের ছেলেদের মিথ্যা কেস দিয়ে ফাঁসানো হলে থানা অচল করে দেব, থানা থেকে কোনও অফিসার বের হতে পারবেন না-- এই মর্মে কড়া হুঁশিয়ারি আরাবুল ইসলামের। ২৬-এর ভোটে ক্যানিং পূর্ব ও ভাঙড় দখলে রাখবে আইএসএফ।

আরও পড়ুন: TMC Candidates List West Bengal Assembly Election 2026: মতুয়াগড়ে এবার সবুজ ঝড়? মমতার প্রার্থীতালিকায় বিরাট চমক

রাজ্যে ভোট

রাজ্যে বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিলে ভোট। ফল বেরোবে ৪ মে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পড়েছে রাজ্যে। ইতিমধ্য়েই এসআইআর নিয়ে তেতে আছে হাওয়া। এরই মধ্যে দল ছাড়া বা দলে যোগদান নিয়ে নানা জায়গায় নানা ছবি।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

পরবর্তী
খবর

TMC Candidate: বড় খবর: ঘোষণার পরেও এই কেন্দ্রে প্রার্থী বদলাচ্ছে তৃণমূল? কাকে করার প্রস্তাব?
.

পরবর্তী খবর

R G kar case: ভোটের সবচেয়ে বড় ব্রেকিং: পানিহাটিতে বিজেপির চমক, এবার সরাসরি রাজনীতিতে আরজি ক...