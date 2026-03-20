Arabul Islam: পুলিসকে হুমকি, থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি; 'ক্যানিং পূর্বে ও ভাঙড়ে জিতবে আইএসএফ-ই', আরাবুল

Arabul Islam: পুলিসকে হুমকি, থানা ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি; 'ক্যানিং পূর্বে ও ভাঙড়ে জিতবে আইএসএফ-ই', আরাবুল
Arabul Islam: পোলেরহাট সবজি বাজার থেকে পোলেরহাট গরুহাটা পর্যন্ত কয়েক হাজার কর্মী নিয়ে মিছিল করলেন আরাবুল ইসলাম। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি শওকত মোল্লাকে হুঁশিয়ারি দেন। পাশাপাশি দিলেন পুলিসকে হুঁশিয়ারি।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভাঙড়ে (Bhangar) আইএসএফে'র (ISF) ছেলেদের মিথ্যা কেস দিয়ে ফাঁসানো হলে থানা অচল করে দেব, থানা থেকে কোনও অফিসার বের হতে পারবেন না, কড়া হুঁশিয়ার আরাবুল ইসলামের (Arabul Islam)। ফুরফুরা শরীফে (Furfura Sharif Hooghly) আইএসএফে'র রাজ্য পার্টি অফিস থেকে আইএসএফে'র ঝান্ডা ধরে তৃণমূল ছেড়ে আইএসএফ-এ যোগদান করলেন ভাঙড়ের দাপটে নেতা আরাবুল ইসলাম (Arabul Islam)।
আরাবুলের হুঁশিয়ারি
আইএসএফে যোগ দিয়ে ভাঙড়ে আসতেই পোলেরহাট সবজি বাজার থেকে পোলেরহাট গরুহাটা পর্যন্ত কয়েক হাজার কর্মী নিয়ে মিছিল করেন আরাবুল ইসলাম। সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে আরাবুল ইসলাম শওকত মোল্লাকে হুঁশিয়ারি দেন। পাশাপাশি পুলিসকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন আরাবুল ইসলাম।
'জিতবে আইএসএফ-ই'
আরাবুল বলেন, ভাঙড়ে আইএসএফের ছেলেদের মিথ্যা কেস দিয়ে ফাঁসানো হলে থানা অচল করে দেব, থানা থেকে কোনও অফিসার বের হতে পারবেন না-- এই মর্মে কড়া হুঁশিয়ারি আরাবুল ইসলামের। ২৬-এর ভোটে ক্যানিং পূর্ব ও ভাঙড় দখলে রাখবে আইএসএফ।
রাজ্যে ভোট
রাজ্যে বেজে গিয়েছে ভোটের দামামা। আগামী ২৩ ও ২৯ এপ্রিলে ভোট। ফল বেরোবে ৪ মে। এরই মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে পড়েছে রাজ্যে। ইতিমধ্য়েই এসআইআর নিয়ে তেতে আছে হাওয়া। এরই মধ্যে দল ছাড়া বা দলে যোগদান নিয়ে নানা জায়গায় নানা ছবি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)