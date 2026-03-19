Arabul Islam joins ISF: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কান দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে শোনেন', TMC ছেড়ে ISF-এ 'তাজা' নেতা আরাবুল

Arabul Islam joins ISF: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কান দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে শোনেন', TMC ছেড়ে ISF-এ 'তাজা' নেতা আরাবুল
Arabul Islam joins ISF: 'এক কুখ্যাতকে ভাঙড়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বোম বাঁধতে গিয়ে দুজন ছেলে মারা গিয়েছিল। ও একজন ক্রিমিনাল, তোলাবাজ। যাঁর হাত রক্তে লাল, তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে। মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় তাঁকে মাথায় তুলেছেন'।
বিধান সরকার: জল্পনা চলছিলই। ছাব্বিশে ভোটের দামামা বাজতেই তৃণমূলের সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক দশকের সম্পর্ক ইতি টানলেন ভাঙড়ের 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলাম। জঙ্গিপাড়ার ফুরফুরা শরীফে গিয়ে সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফে (ISF) যোগ দিলেন তিনি।
ছাব্বিশে ভাঙড়ের রাজনীতিতে নাটকীয় মোড়। আরবুল এবার আইএসএফে। নতুন দলে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি চুরাশি সাল থেকে মমত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কংগ্রেসে ছিলাম। এরপর তৃণমূল তৈরি হওয়ার পর তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছি। দিদির সঙ্গে বিভিন্ন সময় কাজ করে এসেছি। আজ কেন তৃণমূল ছাড়লাম? তারও একটা কারণ আছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন কান দিয়ে শোনেন না, চোখ দিয়ে শোনেন'।
বিধানসভা ভোটে এবার তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা। আরাবুল বলেন, 'এক কুখ্যাতকে ভাঙড়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বোম বাঁধতে গিয়ে দুজন ছেলে মারা গিয়েছিল। ও একজন ক্রিমিনাল, তোলাবাজ। যাঁর হাত রক্তে লাল, তাঁকে প্রার্থী করা হয়েছে। মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায় তাঁকে মাথায় তুলেছেন। ভাঙড় থেকে অনেক রসদ যায়। ভাঙড় থেকে অনেক কিছু পান এখনকার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী'। তাঁর দাবি, 'কদিন আগে নিজের গাড়িতে অন্য লোক দিয়ে বোম মারিয়ে আইএসএফের লোকদের অ্যারেস্ট করানো হয়েছে'।
বঙ্গ রাজনীতিতে বরাবরই বর্ণময় ও বিতর্কিত চরিত্র আরাবুল ইসলাম। একসময় কলেজের পরিচালন সমিতির বৈঠকে অধ্যাপিকাকে জগ ছুড়ে মেরে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন তিনি। দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, জেলও খাটেন। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে ফের ভাঙড়ে দাপট দেখান আরাবুল। এরপর পঞ্চায়েত ভোটে অশান্তি ফের জেলে যাওয়ার পর থেকে তৃণমূল অন্দরে ব্রাত্য হতে শুরু করেন একদা 'তাজা নেতা'। শওকত মোল্লা নেতৃত্বের অতিরিক্ত আস্থায় শেষপর্যন্ত তৃণমূল ছাড়লেন তিনি।
সম্প্রতি ফুরফুরা শরীফে গিয়ে নিজেই তৃণমূল ছাড়ার কথা জানিয়েছিলেন আরাবুল। একাধিক পীরজাদার সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। তখনও পর্যন্ত অবশ্য আইএসএফে যোগ দেবেন কিনা, তা স্পষ্ট করে জানাননি। মঙ্গলবার বিধানসভা ভোটে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়। ভাঙড়ে শওকত মোল্লা প্রার্থী হতেই আইএসএফে যোগ দিলেন আরাবুল।
