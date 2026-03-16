  Arabul Islam left TMC: ভোটের মুখে ভাঙড়ে মহাভাঙন তৃণমূলে: দল ছাড়লেন ঘাসফুলের তাজা নেতা আরাবুল, কোন পথে?

West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূল ছাড়লেন আরাবুল ইসলাম।  আরাবুলের এই সম্ভাব্য দলবদলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে যেতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আরাবুল ইসলামের পাশাপাশি ভাঙড়ের আরেক দাপুটে নেতা কাইজার আহমেদের দলত্যাগ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 16, 2026, 11:47 AM IST
Arabul Islam left TMC: ভোটের মুখে ভাঙড়ে মহাভাঙন তৃণমূলে: দল ছাড়লেন ঘাসফুলের 'তাজা নেতা' আরাবুল, কোন পথে?
আরাবুল ইসলাম

প্রসেনজিত্‍ সর্দার: ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের দামামা বাজতেই ভাঙড়ের রাজনীতিতে চরম নাটকীয় মোড়। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফে (ISF) যোগ দিতে চলেছেন ভাঙড়ের নেতা আরাবুল ইসলাম। সূত্রের খবর, আজই তিনি ফুরফুরা শরিফে গিয়ে আইএসএফের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে চূড়ান্ত বৈঠক করবেন। আরাবুলের এই সম্ভাব্য দলবদলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক সমীকরণ আমূল বদলে যেতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কেন হঠাত্‍ এই সিদ্ধান্ত? সরাসরি উত্তর না দিলেও আরাবুলের গলায় ঝরে পড়েছে একরাশ ক্ষোভ ও অভিমান। তিনি বলেন, “তৃণমূল কংগ্রেস আরাবুল ইসলামকে চিনতে পারেনি। দলের জন্মলগ্ন থেকে পাশে থেকেছি, লড়েছি। কিন্তু আজ আমি নিজের দলেই কোণঠাসা।” রাজনৈতিক মহলের খবর, ভাঙড়ে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শওকত মোল্লার সঙ্গে আরাবুলের দীর্ঘদিনের লড়াই এবং দলের অন্দরে তাঁকে গুরুত্বহীন করে দেওয়ার প্রবণতাই এই বিচ্ছেদের মূল কারণ।

আরও পড়ুন- West Bengal Assembly Election 2026: ভোট হিংসায় 'জিরো টলারেন্স': নবান্নের পর এবার পুলিস প্রশাসনে বড় রদবদলের পথে কমিশন?

এই প্রসঙ্গে আরাবুল ইসলাম বলেন, "আমার বলার ভাষা নেই বুঝলেন? যে নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরে ২৬ দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন অনশন করেন, তখন ২৬ দিনই আমি ছিলাম। আর আমার ভাঙড়ের লোক, আমার এই ভাইয়েরা এখানে আছে, লোক আছে তারা বলবে যে ২৬ দিনই আমরা দু-তিন গাড়ি করে লোক নিয়ে যাই। সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে পার্থদার সাথে একাধিকবার, প্রায় ২১ বারের মতন গিয়েছি। সেখানেও দুবার গুলি চলেছে পার্থদার গাড়ির ওপরে, আমরা নিচে নেমে পড়েছি। এই পরিস্থিতিতে দলটা করেছি। আজকে সেই দল আরাবুল ইসলামকে চিনতে পারল না। আরাবুল ইসলামকে কোনওভাবে তারা বুঝতে পারল না। পাঁচবার কেস খেয়েছি, তিনবার বহিষ্কার হয়েছি। সেই কারণে মনের দুঃখে আজকে তৃণমূল থেকে রিজাইন দিচ্ছি।"

তাহলে কোথায় যাচ্ছেন এখন? কী সিদ্ধান্ত? সেই প্রশ্নের উত্তরে আরাবুল ইসলাম বলেন, "এখন আমি ফুরফুরাতে যাব। আমার হুজুর আছে, নিজস্ব হুজুর আছে, তাঁর কাছে যাব, তাঁর সঙ্গে কথা বলব, তারপরে ব্যাক করব।" এবার কী আইএসএফে জয়েন করবেন? উত্তরে আরাবুল ইসলাম বলেন, "না, এখন কিছু বলব না। এটা ঠিক সময়ে আমি বলব। পরিস্থিতি হলে বলব। পরিস্থিতি মানে কী, দুই একদিনের মধ্যেই যেটা হবে সেটা হবে।"

আরাবুল ইসলামের পাশাপাশি ভাঙড়ের আরেক দাপুটে নেতা কাইজার আহমেদের দলত্যাগ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। যদি এই দুই নেতা একসঙ্গে ঘাসফুল শিবির ত্যাগ করেন, তবে ভাঙড়ে তৃণমূলের জমি পুনরুদ্ধার করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন নিচুতলার কর্মীরা।

আরও পড়ুন- Who is Dushyant Nariala: মুসৌরি থেকে মেদিনীপুর হয়ে নবান্নের দায়িত্বে: নন্দিনীর পরিবর্তে রাজ্যের নয়া মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত, চিনে নিন এই হেভিওয়েট আমলাকে

আরাবুলের রাজনৈতিক কেরিয়ার বরাবরই বর্ণময় ও বিতর্কিত। একসময় কলেজ শিক্ষিকার মাথায় জগ ছুড়ে মারার ঘটনায় দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। জেল খেটে ফিরে আবারও ভাঙড়ের ‘তাজা নেতা’ হিসেবে দাপট দেখিয়েছেন। কিন্তু গত পঞ্চায়েত ভোটের অশান্তিতে জেল খাটার পর থেকেই দলের অন্দরে ব্রাত্য হতে শুরু করেন তিনি। শওকত মোল্লার প্রতি দলের অতিরিক্ত ঝোঁক সহ্য করতে না পেরেই এবার চরম সিদ্ধান্তের পথে আরাবুল।

২০২১-এর নির্বাচনে ভাঙড় আসনটি তৃণমূলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিলেন নওশাদ সিদ্দিকি। এবার তৃণমূল যখন সেই আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া, ঠিক তখনই খোদ তৃণমূলের সেনাপতিই যোগ দিচ্ছেন প্রতিপক্ষ শিবিরে। প্রশ্ন উঠছে, নওশাদ কি আরাবুলের জন্য নিজের আসন ছেড়ে দেবেন? নাকি আরাবুল আইএসএফের টিকিটে অন্য কোথাও লড়বেন? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে রয়েছে ফুরফুরা শরিফের আজকের বৈঠকে।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

