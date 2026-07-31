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আরাবুলকে সরাতে এবার জোট বাঁধল তৃণমূল-ISF! ভাঙড়ে নয়া সমীকরণ

Arabul Islam: বিধানসভা ভোট তখন দোরগোড়ায়। মার্চের শেষের দিকে তৃণমূল ছেড়ে ISF-তে যোগ দেন আরাবুল ইসলাম। ক্যানিং পূর্বে টিকিটও পেয়েছিলেন তিনি। ভোটে অবশ্য জিততে পারেননি।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 31, 2026, 06:30 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:30 PM IST
আরাবুলকে সরাতে এবার জোট বাঁধল তৃণমূল-ISF! ভাঙড়ে নয়া সমীকরণ
Image Credit: ভাঙড়ে নয়া সমীকরণ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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