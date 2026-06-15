Arambagh TMC Leader Swapan Nandy: 'গোঁফ' দিয়ে যায় চেনা: ভোলবদল করতে কাটলেন গুম্ফ, কেরলম থেকে মলদ্বীপ পালানোর প্ল্য়ান-- ৭ কোটির পুর দুর্নীতিকাণ্ডে তৃণমূল নেতার রোমহর্ষক কাণ্ড

বিধান সরকার: পুরসভার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য কম্পিউটার থেকে মুছে দিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ। গ্রিন সিটি (Green City) মিশন-সহ একাধিক সরকারি প্রকল্পে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগে অবশেষে হুগলি গ্রামীণ পুলিসের জালে ধরা পড়লেন আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী। সোমবার তাঁকে চুঁচুড়া আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক তাঁর ১৪ দিনের পুলিস হেফাজতের (Police Custody) নির্দেশ দেন।
গ্রিন সিটি প্রকল্পে সাড়ে ৭ কোটির কেলেঙ্কারি
আদালতে এই মামলার স্পেশাল পিপি (Special PP) বিভাস চট্টোপাধ্যায় স্বপন নন্দীর বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, চেয়ারম্যান পদ চলে যাওয়ার পরেই নিজের অপরাধ ঢাকতে পুরসভার কম্পিউটার থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্য ও নথি মুছে দিয়েছিলেন স্বপন নন্দী।
তবে পুলিস ও তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের তৎপরতায় সেই মুছে যাওয়া তথ্যের একটি বড় অংশ ‘গুগল ক্লাউড’ (Google Cloud) থেকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছে, আরামবাগে গ্রিন সিটি প্রকল্পে প্রায় ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বিশাল দুর্নীতি হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এলাকার ৪৪টি স্কুলে সোলার প্যানেল বসানোর কথা ছিল। কিছু স্কুলে নামমাত্র সোলার প্যানেল বসানো হলেও, অধিকাংশ স্কুলেই কোনও কাজ করা হয়নি। মোটা অঙ্কের কাটমানি বা টাকার বিনিময়ে এমন এক অযোগ্য সংস্থাকে এই কাজের বরাত দেওয়া হয়েছিল, যাদের এই ধরনের কাজ করার কোনও যোগ্যতাই ছিল না।
বর্তমান পুরপ্রধান সমীর ভান্ডারী এই গ্রিন সিটি প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পরেই পুলিসি তদন্ত শুরু হয়।
গোঁফ কামিয়ে রূপবদল, কেরল হয়ে মালদ্বীপ পালানোর ছক
পুলিসের হাত থেকে বাঁচতে এবং গ্রেফতারি এড়াতে স্বপন নন্দী ভিন রাজ্যে পালিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, তাঁর মূল পরিকল্পনা ছিল কেরল হয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়া।
মালদ্বীপ পালানোর ছক: কেরলে গা ঢাকা দিয়ে তিনি মালদ্বীপে পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত বন্দোবস্ত চূড়ান্ত করে ফেলেছিলেন।
চেহারার ভোলবদল: পুলিস যাতে তাঁকে চিনতে না পারে, তার জন্য তিনি নিজের দীর্ঘদিনের চেনা গোঁফ কামিয়ে সম্পূর্ণ রূপবদল করেছিলেন। এর ফলে প্রথমদিকে পুলিসকে তাঁকে চিহ্নিত করতে বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছিল।
তবে শেষরক্ষা হয়নি। কেরল থেকে বিদেশে ওড়ার আগেই হুগলি গ্রামীণ পুলিসের বিশেষ দল তাঁকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে।
পিপি বিভাস চট্টোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছেন, এই মামলা কাউকে রাজনৈতিকভাবে হেনস্থা করার জন্য নয়, সম্পূর্ণ অকাট্য তথ্যের ওপর ভিত্তি করে করা হয়েছে এবং আগামী দিনে আদালতে আরও প্রমাণ জমা দেওয়া হবে।
মামলার মূল বিবরণ একনজরে
বিষয়ের বিবরণ তথ্য
অভিযুক্ত স্বপন নন্দী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আরামবাগ পুরসভা)
প্রধান অভিযোগ গ্রিন সিটি প্রকল্পে ₹৭.৪০ কোটির দুর্নীতি, তথ্য লোপাট ও পলায়নের চেষ্টা
আদালতের নির্দেশ ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজত (চুঁচুড়া আদালত)
অভিযোগকারী সমীর ভান্ডারী (বর্তমান পুরপ্রধান)
তদন্তকারী দল হুগলি গ্রামীণ পুলিস
রাজনীতিতে জোর চর্চা
স্বপন নন্দীর এই গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে আরামবাগ তথা রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। আরামবাগের প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর গৌতম গাঙ্গুলী দলের প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'স্বপন নন্দী সমস্ত সরকারি প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি করেছিলেন। কোটি কোটি টাকা সাধারণ মানুষের পকেট কেটে নিজেদের পকেটে পুরেছেন। আরামবাগের তৎকালীন বিধায়ক এবং সাংসদ সবকিছু জেনেও কোনও ব্যবস্থা নেননি। বিজেপি ক্ষমতায় না এলে এই দুর্নীতির বিচার কোনওদিনই হত না।'
একই সুরে সুর মিলিয়ে বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য স্বপন পাল কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূল মানেই দুর্নীতি সমর্থক। চাল, ত্রিপল থেকে শুরু করে চাকরি-- সবকিছুই চুরি করেছে এরা। পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে একদম মন্ত্রী পর্যন্ত কেউ বাকি নেই। আগের সরকারের আমলে পুলিস কোনও ব্যবস্থা নেয়নি, তবে এখন আইন নিজের পথে চলছে।'
চক্রান্তের পাল্টা দাবি
নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন স্বপন নন্দী। আদালতে যাওয়ার সময় তিনি সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দাবি করেন, 'আমাকে সম্পূর্ণ চক্রান্ত করে ফাঁসানো হয়েছে। আমার সময়েই আরামবাগে মেডিক্যাল কলেজ এবং হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছে। আরামবাগের বহু উন্নয়নের কাজ আমি করেছি।'
কেরলে যাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি জানান, তিনি কোনও পালানোর ছক কষেননি, বরং নিজের চিকিৎসার কারণেই কেরলে গিয়েছিলেন। আপাতত আগামী ১৪ দিন পুলিশি জেরা ও তদন্তে এই দুর্নীতির শিকড় কতদূর বিস্তৃত, তা জানার চেষ্টা করবে পুলিস।
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