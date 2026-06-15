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  • /Arambagh TMC Leader Swapan Nandy: গোঁফ দিয়ে যায় চেনা: ভোলবদল করতে কাটলেন গুম্ফ, কেরলম থেকে মলদ্বীপ পালানোর প্ল্য়ান-- ৭ কোটির পুর দুর্নীতিকাণ্ডে তৃণমূল নেতার রোমহর্ষক কাণ্ড

Arambagh TMC Leader Swapan Nandy: 'গোঁফ' দিয়ে যায় চেনা: ভোলবদল করতে কাটলেন গুম্ফ, কেরলম থেকে মলদ্বীপ পালানোর প্ল্য়ান-- ৭ কোটির পুর দুর্নীতিকাণ্ডে তৃণমূল নেতার রোমহর্ষক কাণ্ড

Arambagh TMC Leader Swapan Nandy case: আদালতে এই মামলার স্পেশাল পিপি (Special PP) বিভাস চট্টোপাধ্যায় স্বপন নন্দীর বিরুদ্ধে একাধিক বিস্ফোরক তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, চেয়ারম্যান পদ চলে যাওয়ার পরেই নিজের অপরাধ ঢাকতে পুরসভার কম্পিউটার থেকে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি তথ্য ও নথি মুছে দিয়েছিলেন স্বপন নন্দী। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 15, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:47 PM IST
Arambagh TMC Leader Swapan Nandy: 'গোঁফ' দিয়ে যায় চেনা: ভোলবদল করতে কাটলেন গুম্ফ, কেরলম থেকে মলদ্বীপ পালানোর প্ল্য়ান-- ৭ কোটির পুর দুর্নীতিকাণ্ডে তৃণমূল নেতার রোমহর্ষক কাণ্ড

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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