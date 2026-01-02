English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • খবর
  • রাজ্য
  • Royal Bengal Tigers Outside Sundarbans: ৩০-৩৫টি বাঘ ঘুরছে সুন্দরবনের কোর এরিয়ার বাইরে! অচিরেই মানুষের উপর আক্রমণ বাড়বে?

Royal Bengal Tigers Outside Sundarbans: ৩০-৩৫টি বাঘ ঘুরছে সুন্দরবনের কোর এরিয়ার বাইরে! অচিরেই মানুষের উপর আক্রমণ বাড়বে?

30 Royal Bengal Tigers Outside Core Areas: পশ্চিমবঙ্গে মোট বাঘের সংখ্যা ১৩১টির মতো। এর মধ্যে ৩০-৩৫টি বাঘ মূল কোর অঞ্চলের বাইরে ঘুরছে। সুন্দরবনের বাঘের জন্য জায়গা কি ক্রমশ কমে যাচ্ছে? হ্যাঁ, হয়তো সেটাই। এর অনেকগুলি কারণ। ভাঙছে দ্বীপ, বাড়ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা! বাড়ছে মানুষের বসতিও। বাঘ কোথায় যায়?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 2, 2026, 08:21 PM IST
Royal Bengal Tigers Outside Sundarbans: ৩০-৩৫টি বাঘ ঘুরছে সুন্দরবনের কোর এরিয়ার বাইরে! অচিরেই মানুষের উপর আক্রমণ বাড়বে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোঁদরবনে কি দক্ষিণরায়ের জন্য জায়গা কমছে? হ্যাঁ, ঘটনাটা প্রায় তাইই। সুন্দরবনের বাঘের (Sundarbans tiger) সংখ্যা যে খুব বাড়ছে, তা নয়, তবে, তা সত্ত্বেও তাদের জন্য জায়গা হচ্ছে না। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের আবাসভূমি। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (Royal Bengal Tiger) সুন্দরবন এলাকার বাস্তুতন্ত্রের শিরদাঁড়া। কিন্তু যা চলতি ছবি, তাতে প্রশ্ন উঠছে, সুন্দরবনে বাঘেদের জন্য কি জায়গা কম পড়ছে (Sundarbans running out of space for tigers)?

বাঘ বেড়েছে, বনাঞ্চল?

ভারতে বাঘের সংখ্যা সম্প্রতি বেড়েছে, কিন্তু বনাঞ্চল কি বেড়েছে? ২০০৬ সালে দেশে বাঘ ছিল ১৪১১টি। ২০২২ সালের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী বাঘের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬৮২টি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বের প্রায় ৭৫ শতাংশ বাঘ ভারতেই রয়েছে। তবে এর মধ্যে ভয়ের খবর হল রিজার্ভ ফরেস্টের বাইরে ঘুরছে তার ৩০ শতাংশ। ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া-র বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, মোট বাঘের প্রায় ৩০ শতাংশ-- অর্থাৎ,  ১১০০-র বেশি বাঘ-এখন নোটিফায়েড টাইগার (tiger) রিজার্ভের বাইরে ঘুরছে। ভয়ংকর খবর নয়?

বাংলার বাঘ-ছবি

পশ্চিমবঙ্গে মোট বাঘের সংখ্যা প্রায় ১৩১। এর মধ্যে ৩০-৩৫টি বাঘ মূল কোর অঞ্চলের বাইরে রয়ে গিয়েছে। সেজন্যই প্রশ্ন উঠছে, সুন্দরবনের বাঘের জন্য জায়গা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এর মূল কারণ অনেরগুলি। যেমন, দ্বীপের ভাঙন, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাবৃদ্ধি, লবণাক্ততা বাড়ছে, মানুষের বসতিও বাড়ছে। এর জেরে বারবার বাঘ লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে, মানুষের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। মৃত্যু ঘটছে মানুষ-সহ গবাদি পশুরও। বাঘেদের মধ্যে সংঘাতও বাড়ছে। বাঘের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে জায়গা না বাড়লে আগামী দিনে এই সংকট আরও গভীর হবে।

কোন রাজ্যে কত বাঘ? ক'টা বাইরে?

কোন রাজ্যে কতগুলি বাঘ রয়েছে? কতগুলি বাঘ কোর এরিয়ায় বাইর? পশ্চিমবঙ্গে ১৩১টি বাঘ রয়েছে তার মধ্যে ৩০-৩৫টি বাঘ কোর এরিয়ার বাইরে ঘুরছে। রাজস্থানে রয়েছে ৮৮টি বাঘ, বাইরে রয়েছে ১৫-২০টি। অসমে রয়েছে ১৮২টি বাঘ, তার মধ্যে বাইরে রয়েছে ৩০-৪০টির মতো। তামিলনাড়ুতে রয়েছে ৩০৬টি বাঘ, তার মধ্যে ৪০-৫০টি বাঘ বাইরে। কেরলে রয়েছে ১৮৩টি বাঘ, ২৫-৩০ রয়েছে বাইরে। মহারাষ্ট্রে ৪৪৪টি বাঘ, তার মধ্যে ১২০-১৫০টি বাইরে। উত্তরপ্রদেশে রয়েছে ২০৫টি বাঘ, তার মধ্যে ৩০-৩৫টি বাইরে। মধ্যপ্রদেশে রয়েছে ৭৮৫টি বাঘ, এর মধ্যে ২০০-২৫০টি রয়েছে কোর রিজার্ভের বাইরে। কর্নাটকে ৫৬৩টি বাঘ, এর মধ্যে ৮০-৯০ টি রয়েছে কোর রিজার্ভের বাইরে। উত্তরাখণ্ডে রয়েছে ৫৬০টি বাঘ, এর মধ্যে কোর রিজার্ভের ১৫০-১৮০ বাইরে।

টাইগার আউটসাইড টাইগার

ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর জানিয়েছেন, ২০২৫ সাল থেকেই শুরু হয়েছে টাইগার আউটসাইড টাইগার রিজার্ভ (TOTR) প্রকল্প। এই প্রকল্পের বেশ কিছু টার্গেট রয়েছে।
কী কী টার্গেট? যেমন, টাইগার রিজার্ভের বাইরে থাকা বাঘ-মানুষের সহাবস্থানের উপর নজর রাখা; মানুষ-বাঘের সংঘাত কমানো; এবং বনাঞ্চলের বাইরে সুরক্ষা বাড়ানো।

