Zee News Bengali
Gas Cylinder Booking Helpline Numbers: বুকিং করার পরেও মিলছে না গ্যাস? কোথায় অভিযোগ করবেন? জানুন হেল্পলাইন নাম্বার

LPG Gas Cylinder Booking Customer Care Numbers: অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ, বুকিং করার পরেও মিলছে না গ্যাস। গ্যাস ডিলাররা সিলিন্ডার ডেলিভারি করছে না। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের নির্দিষ্ট কাস্টমার কেয়ার নাম্বারে ফোন করে অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দিচ্ছে গ্যাস এজেন্সিগুলি।  

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 12, 2026, 11:55 AM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বুকিং করার পরেও মিলছে না গ্যাস? গ্যাস ডিলার সিলিন্ডার ডেলিভারি করছে না? তাহলে আপনি অভিযোগ জানাতে পারেন নির্দিষ্ট নাম্বারে। অভিযোগ জানানোর জন্য গ্যাস এজেন্সিগুলি তাদের কাস্টমার কেয়ারে হেল্পলাইন নাম্বার চালু করেছে। চলুন জেনে নেওয়া যাক সেই হেল্পলাইন নাম্বারগুলি।

মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার কারণে গ্যাস সংকটে দেশে। সারা দেশের অনেক শহরের সঙ্গেই কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও গ্যাসের সংকট তীব্র। এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের অভাব দেখা দিয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ তাদের বুকিং করা সিলিন্ডার নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রেই অভিযোগ, বুকিং করার পরেও মিলছে না গ্যাস। ডিলাররা সিলিন্ডার ডেলিভারি করছে না। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের নির্দিষ্ট কাস্টমার কেয়ার নাম্বারে ফোন করে অভিযোগ দায়ের করার পরামর্শ দিচ্ছে গ্যাস এজেন্সিগুলি।

২.৫ দিনে সিলিন্ডার ডেলিভারি

প্রসঙ্গত, দেশে গ্যাসের সিলিন্ডারের ঘাটতি যাতে না হয় এবং পরিস্থিতির যাতে আরও অবনতি না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য, ইতিমধ্যেই ভারত সরকার বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে। সেইসঙ্গে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে ডোমেস্টিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনও সংকট নেই। সাধারণ মানুষের চাহিদা প্রথমে পূরণ করা হবে। এমনকি দেশে গ্যাসের সংকটের মধ্যেই গ্যাস সিলিন্ডার ডেলিভারির সময় বেঁধে দিয়েছে কেন্দ্র। সরকার বলেছে, এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং করার পর ২.৫ দিন, মানে আড়াই দিনের মধ্যে গ্রাহকের বাড়িতে গ্যাস পৌঁছে দেওয়া হবে। 

গ্যাস বুকিংয়ে নয়া নিয়ম

দেশজুড়ে এলপিজি গ্যাস সরবরাহ নিয়ে যে গুজব ছড়িয়েছে, তার মধ্যেই গ্যাস ডেলিভারির সময়সীমা বেঁধে দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, গ্য়াসের বুকিং নিয়মে আগেই পরিবর্তন এনেছে কেন্দ্র। আগে এলপিজি সিলিন্ডার বুকিংয়ের সময়কাল ছিল ২১ দিন। এখন সেটা ২৫ দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ একবার গ্যাস সিলিন্ডার বুক করলে, ২৫ দিন পরেই আপনি আবার বুক করতে পারবেন।

চলুন জেনে নেওয়া যাক, বুকিং করার পরেও সিলিন্ডার না পেলে কোন সংস্থার কোথায় অভিযোগ করবেন?

ইনডেন এজেন্সি: 
ইনডেন গ্যাসের ক্ষেত্রে এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং ও ডেলিভারি সংক্রান্ত অভিযোগের জন্য এই নম্বরে 7718955555-এ যোগাযোগ করতে পারেন। এছাড়াও আপনি এজেন্সির টোল ফ্রি নম্বর 1800-233-3555-এ ফোন করতে পারেন। মানুষের মধ্যে থেকে উদ্বেগ কাটাতে ইন্ডিয়ান অয়েল প্রচার করছে, "আপনার বাড়ি। আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার।" ওএমসি প্রতিদিন গড়ে ৫০ লক্ষ সিলিন্ডার সরবরাহ করছে। ২.৫ দিনের মধ্যে গ্যাস ডেলিভারি হয়ে যাবে। তাই প্যানিক বুকিং করবেন না।

HP এজেন্সি:
HP গ্যাসের ক্ষেত্রে আপনি 9493602222 এই নম্বরে ফোন করে আপনার এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং ও ডেলিভারি সংক্রান্ত অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন। এইচপির ক্ষেত্রেও টোল ফ্রি নম্বর 1800-233-3555-এ যোগাযোগ করতে পারেন।

ভারত গ্যাস এজেন্সি:
ভারত গ্যাসের ক্ষেত্রে আপনি কোম্পানির 7715012345 নাম্বারে কল করে আপনার অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারেন। আপনি কোম্পানির টোল ফ্রি নাম্বার 1800224344-এও কল করতে পারেন।

Gas Cylinder Booking Helpline NumbersLPG Gas Cylinder BookingCustomer Care NumbersLPG Gas Crisis
Gas Crisis: গ্যাস-ই নেই: বন্ধ খাবার হোটেল থেকে মিষ্টির দোকান, কলকাতায় আরও তীব্র অটো সংকট
₹10, ₹20 & ₹50 Notes BIG UPDATE: ১০, ২০ এবং ৫০ টাকার নোট সত্যিই বন্ধ হয়ে গেল? সংসদ থেকে...