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পুজোর আগেই রাস্তায় নামছে আরও ৯০টি নতুন বাস, উত্তরবঙ্গে ৩০টি, বিরাট ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের

New bus: অর্জুন সিং বলেন, আমরা গত ৪ মাসে ৫০টি বাস পথে নামিয়েছি‌। পুজোর আগে আরও ৯০টি বাস আমরা রাস্তায় নামানো হবে। পুজোর মধ্যে উওরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা ৩০ টি বাস দেওয়া হবে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 25, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:42 PM IST
পুজোর আগেই রাস্তায় নামছে আরও ৯০টি নতুন বাস, উত্তরবঙ্গে ৩০টি, বিরাট ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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