Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Arjun Singh on Partha Bhowmik: বড় বিপদে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক? ভয়ংকর অভিযোগে বিদ্ধ সাংসদের বিরুদ্ধে পুসিলি তদন্ত, কী হয়েছে?

Arjun Singh on Partha Bhowmik: বড় বিপদে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক? ভয়ংকর অভিযোগে বিদ্ধ সাংসদের বিরুদ্ধে পুসিলি তদন্ত, কী হয়েছে?

2021 Post poll violence case: অন্য দিকে, ব্যারাকপুরের পুলিস কমিশনার অমিত কুমার সিং ক্যামেরার সামনে সরাসরি মুখ না খুললেও, বড় বার্তা দিয়েছেন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 08, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 04:06 PM IST
Arjun Singh on Partha Bhowmik: বড় বিপদে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক? ভয়ংকর অভিযোগে বিদ্ধ সাংসদের বিরুদ্ধে পুসিলি তদন্ত, কী হয়েছে?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ম্যারাথন তল্লাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে 'গোপন কুঠুরি': কী উদ্ধার হল?
Swarup Biswas40 min ago
2
Firhad Hakim42 min ago
3
India vs Afghanistan Test 20261 hr ago
4
Kakali Ghosh Dastidar1 hr ago
5
INDIA Alliance Meeting1 hr ago