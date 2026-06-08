/Arjun Singh on Partha Bhowmik: বড় বিপদে তৃণমূল সাংসদ পার্থ ভৌমিক? ভয়ংকর অভিযোগে বিদ্ধ সাংসদের বিরুদ্ধে পুসিলি তদন্ত, কী হয়েছে?

বরুণ সেনগুপ্ত: একুশের বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী হিংসার ঘটনা নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। দিকে দিকে জমা পড়ছে অভিযোগ। চলছে গ্রেফতারি। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর ফের চরম তৎপরতা। রাজ্যে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর, কাউন্সিলর থেকে প্রাক্তন বিধায়ক-- পুলিসের জালে জড়াচ্ছে তাবড় নেতারা। ২০২১ ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তৃণমূলের এই নজিরবিহীন গ্রেফতারিতে স্বস্তির নিঃশ্বাস রাজ্যে। রাজনৈতিক মহলের মতে, রাজ্যে তৃণমূলের দুর্নীতি, হিংসা, খুন, হত্যা, তোলাবাজি, জুলুমবাজির সুদে আসলে হিসেব পাওয়া দরকার। একদিকে প্রাক্তন শাসক দলে ভাঙন, মমতা-অভিষেকের তড়িঘড়ি দিল্লি যাওয়া আর তাঁদের পিঠপিছে তৃণমূলের সাংসদদের গোপন বৈঠক এবং শেষ পাওয়া খবরে, বিক্ষুব্দ সাংসদদরা প্রায় প্রত্যেকেই NDA ব্লকে যোগ দিতে চায় বলেই জানা গিয়েছে। এই অবস্থায় বাকি থাকা সাংসদ-নেতা নেত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিসে অভিযোগ জমা পড়লে, তা নিঃসন্দেহে তৃণমূলে ভাঙনকেই ত্বরান্বিত করবে বলেই মনে করছে সবাই।
আর এই আবহেই ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসায় (Post-Poll Violence) জড়িতদের বিরুদ্ধে পুনরায় তদন্ত শুরু করার দাবিতে সরব হলেন ব্যারাকপুর সংসদীয় এলাকার মন্ত্রী অর্জুন সিং এবং অঞ্চলের ৬ জন জয়ী বিধায়ক।
সোমবার ব্যারাকপুর পুলিস কমিশনারেট অফিসে পুলিস কমিশনার অমিত কুমার সিংয়ের সঙ্গে এই জনপ্রতিনিধিদের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও হাইভোল্টেজ প্রশাসনিক বৈঠক হয়। বৈঠককে কেন্দ্র করে ইতোমধ্যেই ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের রাজনৈতিক মহলে জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
বৈঠক শেষে মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, ২০২১ সালে ভোটের পর ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল জুড়ে যে হিংসাত্মক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তাতে যারা সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, তাদের প্রত্যেকের কেস আবার রি-ওপেন বা পুনরায় তদন্তের আওতায় আনা হবে।
তিনি আরও এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে দাবি করেন, এই হিংসার ঘটনার নেপথ্যে তৃণমূলের হেভিওয়েট সাংসদ পার্থ ভৌমিক এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক-সহ বেশ কয়েকজন বিধায়কের নামও জড়িয়ে রয়েছে। দোষী এবং চক্রান্তকারী কেউ যাতে কোনওভাবেই পার না পেয়ে যায়, তা সুনিশ্চিত করতেই আজ পুলিস কমিশনারের সঙ্গে বিশদে আলোচনা করেছেন এই ৬ বিধায়ক।
মূলত একুশের ভোটের ঠিক পরপরই ভাটপাড়া-জগদ্দল এলাকায় ঘটে যাওয়া একাধিক চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের বিচার চেয়ে সুর চড়ান জনপ্রতিনিধিরা। কাঁকিনাড়া-ভাটপাড়া সংলগ্ন এলাকায় খুন হওয়া সৈকত ভাওয়াল, জগদ্দলের শোভারানি মন্ডল এবং ভাটপাড়ার জয়প্রকাশ যাদব-সহ একাধিক রাজনৈতিক কর্মী খুনের ঘটনার যথাযথ ও নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান বিধায়করা। তাঁদের অভিযোগ, অতীতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এই মামলাগুলিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল।
অন্য দিকে, ব্যারাকপুরের পুলিস কমিশনার অমিত কুমার সিং ক্যামেরার সামনে সরাসরি মুখ না খুললেও, বড় বার্তা দিয়েছেন। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল।
কমিশনার জানান, জনপ্রতিনিধিদের তরফ থেকে সমস্ত পুরোনো ও নতুন অভিযোগ অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে শোনা হয়েছে। ২০২১ সালের ভোট পরবর্তী হিংসার মামলার যে সমস্ত পুনর্তদন্তের দাবি উঠেছে, পুলিশ প্রশাসন সেই বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আইনিভাবে খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৈঠকের পর পার্থ ভৌমিক ও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো নেতাদের ওপর চাপ আরও বাড়ল। পাশাপাশি, এই পুনর্তদন্তের আঁচ আগামী দিনে ব্যারাকপুর তথা রাজ্যের রাজনীতিকে কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটাই দেখার।
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