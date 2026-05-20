/Arjun Singh on Chandranath Rath murder Case: শুভেন্দুর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ খুনে দেবরাজের হাত? দাপুটে তৃণমূল নেতাকে নিয়ে বিস্ফোরক অর্জুন সিং

বরুণ সেনগুপ্ত: রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে ফের একবার বোমা ফাটালেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক অর্জুন সিং। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক (PA) চন্দ্রনাথ রথের মৃত্যুর ঘটনায় তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ নেতাদের সরাসরি কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিংয়ের দাবি, এই খুনের নেপথ্যে বড়সড় অপরাধ চক্র কাজ করছে এবং সিবিআই (CBI) একটু সক্রিয় হলেই এর পেছনের আসল মাথাদের মুখোশ খুলে যাবে।
অর্জুন সিং এদিন অত্যন্ত কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান তৃণমূলের যুবনেতা দেবরাজ এবং সুমিতের বিরুদ্ধে। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, 'শুভেন্দু অধিকারীর পিএ চন্দ্রনাথ রথের খুনের ঘটনায় দেবরাজ যুক্ত থাকতে পারে। ওর একটু ক্রিমিনালদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পুরনো অভ্যাস আছে। এরা আসলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাস লোক এবং ফ্রন্টম্যান হিসেবে কাজ করে।'
বিধায়কের দাবি, তোলাবাজি থেকে শুরু করে অপরাধীদের নিয়ন্ত্রণ করা-- সমস্ত কিছুই সামলায় এই জুটি। তাঁর কথায়, 'এরা ক্রিমিনাল সাপ্লাই করে চন্দ্রনাথকে মেরেছে। এদের আরও অনেককে খুন করার পরিকল্পনা ছিল।' তবে অর্জুন সিং এও আশা প্রকাশ করেন যে, মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হলে এই অপরাধের জাল বা নেক্সাস ভাঙতে পারবেন।
সিবিআই তদন্ত
তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশ্যে অর্জুন সিং বলেন, 'দেবরাজ পার্থ ভৌমিক এবং সুমিতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সুমিত আবার অভিষেকের আপ্ত সহায়কের ঘনিষ্ঠ। অভিষেকের বাড়িতেও দেবরাজের নিয়মিত যাতায়াত ছিল। তাই সিবিআই একটু খোঁজ নিলেই সব সত্য জানতে পারবে।' এর পাশাপাশি তিনি আরও এক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ তুলে বলেন, 'দেবরাজ আর ওর বউ ঘন ঘন বিদেশে যেত। অভিষেকের টাকা বিদেশে পাচার করতেই তারা এই বিদেশ সফর করত।'
তৃণমূলের বর্তমান সাংগঠনিক পরিস্থিতি নিয়ে ও ফলতার নির্বাচনে জাহাঙ্গিরের অনুপস্থিতি কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নোয়াপাড়ার বিধায়ক। সম্প্রতি দলের কোনো নেত্রীকে বহিষ্কারের প্রসঙ্গে (যাঁকে তিনি 'পুষ্পা' বলে সম্বোধন করেছেন) তিনি বলেন, 'পুষ্পা বলেছিল ঝুঁকেগা নেহি! কিন্তু পুষ্পা এবার ঝুঁকে গেল। তবে পুষ্পাকে বহিষ্কার করে কী লাভ? সবার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বহিষ্কার করা উচিত। এরা যে পরিমাণ দুর্নীতি করেছে, তাতে সিপিআইএম-এর থেকেও নিচে নেমে গিয়েছে।'
পুলিস প্রশাসনের ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'তৃণমূল দলটাই চলত পুলিসের ভরসায়। সরকারে ছিল বলেই দলটা টিকে ছিল। এখন ফড়ফড় করে পুরো দলটাই ঝড়ে পড়ে যাবে।'
চন্দ্রনাথ রথ হত্যাকাণ্ড এবং শাসকদলের অন্দরের টাকা পাচার চক্র নিয়ে অর্জুন সিংয়ের এই মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে এক নতুন বিতর্কের জন্ম দিল। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেস বা অভিযুক্ত নেতাদের পক্ষ থেকে এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।
