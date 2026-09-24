/মোবাইলের ছবি দেখালেই গুণতে হবে পুরো ভাড়া! বাসে ফ্রি পরিষেবা পেতে মানতেই হবে এই নিয়ম, স্পষ্ট বার্তা পরিবহন মন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সরকারি বাসে মহিলাদের বিনামূল্যে যাতায়াত নিয়ে নয়া নিয়ম! মোবাইলে শুধু ছবি দেখিয়ে দিলেই হবে না। চলবে না। বাসে বিনামূল্যে যাতায়াত করতে গেলে, পিংক কার্ডের সুবিধা পেতে গেলে, সঙ্গে রাখতেই হবে নথির হার্ড কপি। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন পরিবহনমন্ত্রী অর্জুন সিং। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের মহিলাদের নিরাপত্তার সুবিধার্থে এবং যাতায়াত সহজতর করতে সরকারি বাসে বিনামূল্যে ভ্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের এই সুবিধার অধীনে এসি (AC) বা নন-এসি (Non-AC)—সব ধরনের সরকারি বাসেই রাজ্যের মহিলারা বিনামূল্যে সফর করতে পারেন। তবে এই পরিষেবা পেতে নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।
ডিজিটাল নথিতে মিলবে না ছাড়
বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে অনেকেই ব্যাগে কাগজের নথি না রেখে মোবাইলে ছবি বা স্ক্রিনশট রেখে দেন। বাসে যাতায়াতের সময় কন্ডাক্টর পরিচয়পত্র দেখতে চাইলে যাত্রীরা অনেক সময় মোবাইলের স্ক্রিনশট দেখান। এই নিয়ে কন্ডাক্টর ও যাত্রীদের মধ্যে প্রায়ই বচসা দেখা যাচ্ছিল। কন্ডাক্টরদের দাবি, ডিজিটাল কপি গ্রহণযোগ্য নয় এবং নথির হার্ড কপি বা ফটোকপি না দেখালে পুরো ভাড়াই মেটাতে হবে। অন্যদিকে, সাধারণ মহিলাদের একাংশের দাবি ছিল, বর্তমান সময়ে ব্যাংক বা অন্যান্য কাজে মোবাইলের নথি দেখালেই কাজ হয়ে যায়, তাই আলাদা করে কাগজ বহন করা কঠিন।
পরিবহন দফতরের স্পষ্ট নির্দেশ
এই বিবাদের অবসান ঘটাতে পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন। স্পষ্ট জানানো হয়েছে যে, যতদিন পর্যন্ত মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট 'পিংক কার্ড' আনুষ্ঠানিকভাবে হাতে পৌঁছাচ্ছে না, ততদিন পর্যন্ত সরকারি বাসে বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা পেতে আধার কার্ডের হার্ড কপি বা ফটোকপি সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক। মোবাইলে তোলা কোনও ছবি দেখালে এই সুবিধা পাওয়া যাবে না।
কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী মহিলা বাসিন্দারাই যাতে এই সরকারি সুবিধার সঠিক সুফল পান, সেই কারণেই ভুয়ো পরিচয় রোধ করতে যাচাইকরণের জন্য নথির প্রতিলিপি জরুরি বলে মত পরিবহন দফতরের। অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে সরকারি বাসে চড়ার আগে আধার কার্ডের একটি স্পষ্ট ফটোকপি তাই সঙ্গে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
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