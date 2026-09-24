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মোবাইলের ছবি দেখালেই গুণতে হবে পুরো ভাড়া! বাসে ফ্রি পরিষেবা পেতে মানতেই হবে এই নিয়ম, স্পষ্ট বার্তা পরিবহন মন্ত্রীর

Arjun Singh pink card rule: যতদিন পর্যন্ত মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট 'পিংক কার্ড' আনুষ্ঠানিকভাবে হাতে না পৌঁছাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত সরকারি বাসে বিনামূল্যে ভ্রমণের সুবিধা পেতে আধার কার্ডের হার্ড কপি বা ফটোকপি সঙ্গে রাখা বাধ্যতামূলক। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 24, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 04:17 PM IST
মোবাইলের ছবি দেখালেই গুণতে হবে পুরো ভাড়া! বাসে ফ্রি পরিষেবা পেতে মানতেই হবে এই নিয়ম, স্পষ্ট বার্তা পরিবহন মন্ত্রীর

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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