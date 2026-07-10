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বিগ ব্রেকিং! নভেম্বরেই রাজ্যে পুরভোট? বড় ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের

Municipal election in November:  পুরসভাগুলিতে চেয়ারম্যান থেকে কাউন্সিলর সবাই পদত্যাগ করায় জনপরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই নভেম্বরে অকালেই পুরভোট! বিরাট বার্তা দিলেন পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 10, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 03:27 PM IST
বিগ ব্রেকিং! নভেম্বরেই রাজ্যে পুরভোট? বড় ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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