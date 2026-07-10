/বিগ ব্রেকিং! নভেম্বরেই রাজ্যে পুরভোট? বড় ঘোষণা অর্জুন সিংয়ের

বরুণ সেনগুপ্ত: বিরাট খবর। পালাবদলে ৬ মাস ঘুরতে না ঘুরতেই রাজ্যে ফের ভোট? এবার পুরভোট! নভেম্বরেই অকাল পুরভোটের ঘোষণা পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের। নভেম্বরেই ভাটপাড়া পুরসভা সহ একাধিক পুরসভায় ভোট হবে। আজ ভাটপাড়া পুরসভাতে পুর প্রশাসকদের নিয়ে এক বৈঠক শেষে এমনই বার্তা দিলেন পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং।
ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল এলাকায় কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, গারুলিয়া ও ব্যারাকপুর পুরসভাগুলিতে চেয়ারম্যান থেকে কাউন্সিলর সবাই পদত্যাগ করায় জনপরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই জনপরিষেবা সচল করতে এবং কাজের গতি বাড়াতেই নির্বাচনের প্রয়োজন আছে বলে জানান শ্রম মন্ত্রী অর্জুন সিং। জগদ্দলের বিধায়ক ড: রাজেশ কুমারও অর্জুন সিংয়ের নভেম্বরে অকালেই পুরভোটের বার্তাকে সাধুবাদ জানান। জনপরিষেবায় দ্রুতগতি আনা এবং পুর উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন তিনি।
বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিং জানান, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল এলাকার কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, গারুলিয়া এবং ব্যারাকপুর পুরসভাগুলির সার্বিক পরিস্থিতি বর্তমানে বেশ জটিল। এই সমস্ত পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে কাউন্সিলররা গণহারে পদত্যাগ করায় স্বাভাবিক নাগরিক পরিষেবা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। রাস্তাঘাট সংস্কার, পানীয় জল সরবরাহ, আবর্জনা সাফাই এবং সাধারণ শংসাপত্র পাওয়ার মতো জরুরি কাজগুলি থমকে রয়েছে।
মন্ত্রী স্পষ্ট জানান, এই অচলাবস্থা কাটানো এবং নাগরিক পরিষেবা দ্রুত সচল ও গতিশীল করার একমাত্র পথ হল নির্বাচন। আর সেই কারণেই আগামী নভেম্বর মাসে এই পুরসভাগুলিতে ভোট করানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সরকার সেই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে শিল্পাঞ্চলের দীর্ঘদিনের থমকে থাকা পুর উন্নয়ন ও নাগরিক পরিষেবা আবার গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে।
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