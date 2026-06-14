Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /Arms in Pond: মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠল রহস্যময় কালো ব্যাগ, খুলতেই মিলল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ... ভয়ংকর! তীব্র চাঞ্চল্য

Arms in Pond: মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠল রহস্যময় কালো ব্যাগ, খুলতেই মিলল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ... ভয়ংকর! তীব্র চাঞ্চল্য

Arms in Pond: রবিবার সকালে এলাকার এক বড় পুকুরে মাছ ধরছিলেন কয়েকজন জেলে। তাঁদের জালে একটি কালো রঙের ব্যাগ উঠে আসে। প্রথমে বিষয়টিকে সাধারণ ঘটনা বলেই মনে করা হলেও ব্যাগটি খুলতেই হতবাক হয়ে যান সকলে। কেন?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 14, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:54 PM IST
Arms in Pond: মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠল রহস্যময় কালো ব্যাগ, খুলতেই মিলল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ... ভয়ংকর! তীব্র চাঞ্চল্য

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ক্রমশ তীব্র হচ্ছে পেট্রোল-ডিজেল সংকট! জ্বালানী বিক্রিতে পাম্পগুলির জন্য নতুন বিধিনি
Diesel Crisis19 min ago
2
MESSI TRAINING VIDEO47 min ago
3
Spain Football Team1 hr ago
4
TMC rebellion1 hr ago
5
Khamenei funeral2 hrs ago