/Arms in Pond: মাছ ধরতে গিয়ে জালে উঠল রহস্যময় কালো ব্যাগ, খুলতেই মিলল আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ... ভয়ংকর! তীব্র চাঞ্চল্য

মনোজ মণ্ডল: মাছ ধরতে গিয়ে জেলেদের জালে উঠল একটি কালো রঙের ব্যাগ। আর সেই ব্যাগ (black bag) খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ জেলেদের! কেন? কারণ, সেই ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ কার্তুজ (Arms in Pond)। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য হাবরার (Habra Horror) কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচঘড়িয়া এলাকায়।
কালো রঙের ব্যাগ
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে এলাকার একটি বড় পুকুরে মাছ ধরছিলেন কয়েকজন জেলে। সেই সময় তাঁদের জালে একটি কালো রঙের ব্যাগ উঠে আসে। প্রথমে বিষয়টিকে সাধারণ ঘটনা বলেই মনে করা হলেও ব্যাগটি খুলতেই হতবাক হয়ে যান সকলে।
৭ এমএম পিস্তল, পাইপগান, গুলি
ব্যাগের ভিতর থেকে উদ্ধার হয় দুটি ৭ এমএম পিস্তল, দুটি পাইপগান এবং ৭২ রাউন্ড গুলি। এত বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি উদ্ধার হওয়ার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ঘটনাস্থলে ভিড় জমাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা।
ব্যাপক চাঞ্চল্য
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাবরা থানার পুলিস। উদ্ধার হওয়া সমস্ত অস্ত্র ও গুলি বাজেয়াপ্ত করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিসসূত্রে প্রাথমিক অনুমান, কোনও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা প্রমাণ নষ্ট করার উদ্দেশ্যে অস্ত্রগুলি পুকুরে ফেলে রেখে যেতে পারে। কারা, কী উদ্দেশ্যে এবং কবে এই আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি পুকুরের জলে লুকিয়ে রেখেছিল, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া অস্ত্রগুলির উৎস এবং সেগুলি কোনও অপরাধমূলক ঘটনায় ব্যবহৃত হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা পাঁচঘড়িয়া এলাকা জুড়ে।
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