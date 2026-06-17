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  • /Aroop Biswas Messi Memes: অরূপদা, আপনার পাড়ার পল্টু হ্যাটট্রিক করেছে, এবার তো বেরিয়ে আসুন! মেসিকাণ্ডে অরূপকে নিয়ে ফের শোরগোল

Aroop Biswas Messi Memes: 'অরূপদা, আপনার পাড়ার পল্টু হ্যাটট্রিক করেছে, এবার তো বেরিয়ে আসুন'! মেসিকাণ্ডে অরূপকে নিয়ে ফের শোরগোল

Aroop Biswas Messi Memes after Messi's World Cup Hat-trick: কলকাতার পুলিস কমিশনারকে চিঠি পাঠিয়েছে লিওনেল মেসির নিজস্ব টিম। এমনটাই খবর সূত্রের। সেখানে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 17, 2026, 04:44 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:46 PM IST
Aroop Biswas Messi Memes: 'অরূপদা, আপনার পাড়ার পল্টু হ্যাটট্রিক করেছে, এবার তো বেরিয়ে আসুন'! মেসিকাণ্ডে অরূপকে নিয়ে ফের শোরগোল
Image Credit: অরূপও হ্যাটট্রিক করেছেন, কীসে? রসিকতার তুঙ্গে বাঙালি।

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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