Aroop Biswas Messi Memes: 'অরূপদা, আপনার পাড়ার পল্টু হ্যাটট্রিক করেছে, এবার তো বেরিয়ে আসুন'! মেসিকাণ্ডে অরূপকে নিয়ে ফের শোরগোল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অভিযোগ আর মিম! পাশাপাশি! মেসি (Messi) কাণ্ডে পর পর তিনবার হাজিরা এড়িয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস (Aroop Biswas)। সেটা নিয়ে শ্লেষের পাশাপাশি আছে, কলকাতার পুলিস কমিশনারকে লিওনেল মেসির টিমের অভিযোগের চিঠি। মোট কথা, মেসির হ্যাটট্রিকের আবহে মেসিকে জড়িয়ে অরূপকে নিয়ে চলছে ঘোর শোরগোল। কোথাও হাসির হররা, তো কোথাও অভিযোগের ক্রোধ।
'অরূপদা, ..., এবার তো বেরিয়ে আসুন'!
মঙ্গলভোরের বিশ্বকাপে (World Cup 2026) আলজেরিয়া ম্যাচে (Argentina vs Algeria World Cup Match) হ্যাটট্রিক করেছেন মেসি! তারপরেই বিশ্ব জুড়ে শুরু হয় মেসির স্তুতি। আর এর পাশাপাশিই অরূপকে নিয়ে চলে রঙ্গ রসিকতা। যেমন, এই লাইনটি ভাইরাল-- 'অরূপদা, আপনার পাড়ার পল্টু আজ হ্যাটট্রিক করেছে, এবার তো বেরিয়ে আসুন'! শতদ্রু দত্তর ওয়ালে জ্বলজ্বল করছে এই মিম! কেন? আসলে মেসি কাণ্ডে পর পর তিনবার হাজিরা এড়িয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। তাই তাকে এবার বেরিয়ে আসার কথা বলা হচ্ছে। পাশাপাশি, 'হ্যাটট্রিক অরূপঘনিষ্ঠ মেসি'র চলছে এমন ভয়ংকর রসিকতাও।
হ্যাটট্রিক করেছেন অরূপও
হ্যাটট্রিক করেছেন অরূপও! কীভাবে? ১৭-৬০-৭৬ মিনিটে বিশ্বকাপে লিওনেল মেসির হ্যাটট্রিক-- আলজেরিয়ার জালে মেসির একের পর এক গোল। ওদিকে, তিন বার হাজিরা এড়িয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন স্বয়ং অরূপ বিশ্বাসও! মেসিকাণ্ডে পরপর তিনবার হাজিরা এড়িয়ে যান প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। কোথায় তিনি? কেনই বা পালিয়ে বেড়াচ্ছেন? কোনও উত্তর নেই। অথচ মেসিকাণ্ডে ১৭ আগস্ট পর্যন্ত অরূপ বিশ্বাসের রক্ষাকবচ আছে। আদালত আগেই জানিয়েছে, কোনও কঠোর পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিস। তবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে কিছু শর্তও মানতে হবে। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, আইন মেনে তদন্ত হবে। পুলিস কোনও নোটিস দিলে অরূপকে যেতেও হবে। কিন্তু কই তিনি? এরই মধ্যে বিশ্বকাপ শুরু, আর তার মধ্যে মেসির খেলাকে জড়িয়ে অরূপ নিয়ে চলছে মিমের খেলা
মেসি টিমের অভিযোগ-চিঠি
এদিকে, বড় খবর হল, কলকাতার পুলিস কমিশনারকে লিওনেল মেসির নিজস্ব টিমের চিঠি দেওয়ার ঘটনা। এমনটাই খবর সূত্রের। সেখানে প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ করেছে মেসির টিম। কী অভিযোগ? অভিযোগ, বারবার মেসিকে ছোঁয়া হয়েছিল সেদিন। মাঠে সেদিন সিকিউরিটি ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না? মেসির দলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সেদিনের মেসিকাণ্ডে শতদ্রু দত্ত কোনভাবেই দায়ী নন।
মেসির হ্যাটট্রিক
৩৮ বছর বয়সে ষষ্ঠ বিশ্বকাপে অপূর্ব ৩ গোল করে হ্যাটট্রিক করেছেন মেসি। আলজেরিয়া ম্যাচের মেসি যেন আরও ধারালো, আরও গতিময়, আরও ক্ষুধার্ত! বিপক্ষের পা থেকে বল কাড়তেও দেখা যায় তাঁকে! ডিফেন্ডারদের পিছু ধাওয়াও করেন। হ্যাটট্রিক! দর্শকের বিস্ফোরণ। বিশ্বকাপে প্রথম (যদিও গোটা কেরিয়ারে এটা তাঁর ১১তম হ্যাটট্রিক) হ্যাটট্রিক! এই হ্যাটট্রিক শুধু তিনটি গোল মাত্র নয়, ১৬ গোল নিয়ে জার্মানির মিরোস্লাভ ক্লোসের অবিশ্বাস্য রেকর্ডও স্পর্শ করেন মেসি! বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার পাশে নিজের নামটি লিখে ফেললেন তিনি। এবং বিশ্বকাপে কোনও একটি ম্যাচে তিনটি গোল করা সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়ও তিনিই! এদিকে, ৬টি বিশ্বকাপ খেলার নজিরও মেসির গড়া হয়ে গিয়েছে মাঠে নেমেই!
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)